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一根粉笔代代传！探访梅州平远长田镇石角“教师村”

2020-09-12 08:24 来源：南方网
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　　平远县长田镇石角村的谢雯在今年高考中考取江西师范大学。立志教育事业的谢雯，正是受村中崇文重教影响，下决心接过长辈“教师接力棒”的年轻人之一。

　　石角村地处长田镇最南端，只有108户425人，新中国成立后，小山村却先后走出了50名教师。是什么力量让一个小小的村庄培育了这么多教师？在教师节前夕，笔者来到这里走访，寻找这个偏远小山村一根粉笔代代传承的故事。

　　从教薪火代代接力

　　从梅平高速长田出口路段拐入，沿着崎岖蜿蜒的山路行走8公里，便来到石角村。

　　说起石角村教师，不得不提“元老”谢梅兴。已经85岁高龄的他是村里高龄老教师之一。“祖宗虽远，祭祀不可不诚；子孙虽愚，经书不可不读。”说起对于教育的痴迷，从谢梅兴对子女的教育中也可找到答案。在他四个子女中，有三个毕业于华南师范大学并从教。巧合的是，他们的伴侣也都是教师。“家庭中最多时曾有7位教师，现在在职的还有5位。”谢梅兴说，有“教师家族”之称的他还获评“梅州市第三届优秀书香家庭”。不久前，父子四人联手出版《石角村事》一书，成为全村人寻找故土往事的精神食粮。

　　像谢梅兴这样的老教师在村里还有不少。如曾获全国优秀教师谢栢兴，一生坚守在石角小学的凌远兴……村里众多晚辈都曾是他们教过的学生。在石角小学执教30年的凌远兴，曾放弃3次离开甚至升迁的机会。“我是石角村人，我要教育好村民子女。”即便是退休20年，忆起当年经历，他仍记忆犹新。

　　让谢梅兴、谢栢兴、凌远兴等人意外的是，他们的从教之路至今被同乡晚辈视作榜样。据统计，目前石角村曾经或正在从教者已有50名。他们中有幼儿园教师，也有大学教授；有隐于本地几十年，也有远在台湾等地；既有名不见经传的普通教师，也有在教育界享有盛誉的全国优秀教师。当中有祖孙三代接力，也有兄弟姐妹和夫妻共同选择。

　　现在热柘、长田学校任教的谢志超、张利平就是一对教师夫妻。他们说，并非书香门第出身却选择教书，是受整个村落氛围影响。“小时候就觉得老师很光荣，就下决心要做一名老师。”

　　百年重教成就文明新风

　　是什么让一个普通的小村庄，走出了这么多的教师？翻阅《石角村事》中的“教育回眸”章节，笔者找到了村庄的文脉之盛。石角村建村约260年，自清朝末年起，村里就有私塾，1970年，村里盖起“石角小学”。上百年的办学历史，让石角形成了重视教育、崇尚文化的思想。

　　“在石角，老师到村民家都是座上宾，村民家有喜事必请老师！这是我从教三十多年来见过和听过最尊敬老师的一个村。”曾在石角小学执教的吴志明老师回忆说。“也许，这就是石角能培养这么多教师的缘故。”

　　尊师重教的传统，不仅让石角成为远近闻名的“教师村”，也在潜移默化之中，影响着居住在这里的村民崇文尚雅。曾在石角小学代课，现为村委委员的蓝丽香说，村里人不论是有公职还是务农，始终勤勤恳恳、任劳任怨、与人为善。虽然每家的家训不同，可“耕读传家”却是每个家庭的坚守，村民们始终坚持对读书的热爱和渴望,每年都有学生考上大学。另外在村道建设、修缮祖屋等公益事业中，大家都出钱出力，共推石角乡村振兴。

　　南方日报记者 梁时禹通讯员 朱双玲 朱维佳

编辑： 罗予岐

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