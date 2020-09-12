钟南山说当医生的老师有双重身份

9月10日，广州医科大学第一临床学院、南山学院举办庆祝第36个教师节大会。“共和国勋章”获得者钟南山院士现场分享了教书育人的心得，他说，当医生的老师有双重责任，既是人类灵魂的工程师，也是人类健康的工程师。

9月10日，广州医科大学第一临床学院、南山学院举办庆祝第36个教师节大会。“共和国勋章”获得者钟南山院士现场分享了教书育人的心得，他说，当医生的老师有双重责任，既是人类灵魂的工程师，也是人类健康的工程师。

为社会作奉献的人最受欢迎

“这份荣誉是给所有医务人员的，也是给广州医科大学的。”钟南山说，获得勋章是肯定，也是责任，抗疫还在继续。

9月8日晚，钟南山返回广医后，受到了同学们的热烈欢迎，“同学们用手机点亮灯光，远远看去是‘万家灯火’。”这一幕，在网络上刷屏了。对此，钟南山打趣地说：“以前还有人不知道我是广医的，现在全国都知道了。”

谈及教师与医生的双重身份，钟南山认为，教师是人类灵魂的工程师，医务人员是人类健康的工程师。当医生的老师有双重责任，既是人类灵魂的工程师，又是人类健康的工程师。

有一句话说，教师如同点燃的蜡烛，照亮别人，燃烧自己。对此，钟南山认为只说对了一半：“我的理解是，教师点燃蜡烛照亮别人，不是毁灭了自己，而是体现了自己的价值。什么人最受欢迎？那就是为社会、为集体作奉献的人。”

今年，不少医学类高校迎来“报考热”，钟南山认为这是一个非常好的现象。“医学的分数高了很多，学生想考这个不是因为医生的收入有多高，而是因为医生是一个挽救生命健康的神圣的职业。”钟南山说，医学生不但要学会医术，更要学会做人。“学做人包括学习怎么正确对待病人，怎样给病人同情和勇气，这一点比其他学科更重要。”

身体力行是最好的教学

在庆祝活动中，临床医生、教师、学生代表分别发言。荣获全国抗击新冠肺炎疫情先进个人的桑岭医生说，这份荣誉是对所有广医人的认同和赞誉，自己也很有幸能在钟南山院士的指导下，学有所成继续进步。

“我很感谢钟院士，17年前，您说将最重的病人送到我们这里来。您说到做到了。17年后，您说没事别去武汉，可您偏偏逆行。”桑岭回忆，他大年初一与钟南山院士通电话，“我让钟老师注意休息，他说工作太忙，休息顾不上，反而对我说‘你要好好休息，给我活着回来’。”

“疫情下，我们的教育模式也作出了相应的改变。”广州医科大学附属第一医院肝胆外科主任医师王平说，在学校和医院的支持下，教师们通过录课、直播提前布置预习任务和作业，线上解答授课，保质保量完成了教学和科研工作。该院心血管内科副主任医师鲁明军希望年轻一代放飞梦想，不负青春韶华，把热情与创新奉献给祖国的发展。

“您们身体力行、言传身教，就是最好的教学方式，也是对我们最大的启发。”南山学院毕业生、广医一院呼研院研究生梁恒瑞说，“我们对老师们最大的回报，就是成为对社会有贡献的人，将来有一天披上白大褂，在临床一线为人民的健康而奋斗。”

南方日报记者 朱晓枫 黄锦辉 通讯员 韩文青