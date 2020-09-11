北师港浸大为持有境外一流大学Offer的准留学生提供入学机会

为申请境外学习但因疫情未能成行的中国内地学生提供继续深造的机会。简章公布，持有境外大学录取通知书，原计划就读境外本科的中国内地高中毕业生，即日起至2020年9月21日可接受报名。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/柳静）9月11日，北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（以下简称“北师港浸大”）招生办公布《北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院关于新冠肺炎疫情期间部分出国留学人员赴境外就学困难的招生录取简章（本科生）》，为申请境外学习但因疫情未能成行的中国内地学生提供继续深造的机会。简章公布，持有境外大学录取通知书，原计划就读境外本科的中国内地高中毕业生，即日起至2020年9月21日可接受报名。具体如下：

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院关于新冠肺炎疫情期间部分出国留学人员赴境外就学困难的招生录取简章（本科生）

经教育部批准，为更好发挥中外（含内地与港澳台）合作办学机构的作用，为申请境外学习但因疫情未能成行的中国内地学生提供继续深造的机会，我校现为符合条件的出国留学人员提供在国内就读的途径，具体招生录取实施方案如下：

一、招生性质

学校名称：北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院

学校地址：广东省珠海市

办学性质：中外（含内地与港澳台）合作院校。内地：北京师范大学，香港：香港浸会大学。学校是经教育部批准，内地与香港携手成立的以高质量教学为主的博雅型大学。学校在课程设置上经由香港浸会大学批准，在教育质量上接受香港浸会大学的指导、评估和监督，在教学上实行全英文授课。

办学类型：全日制

招生类别：自主招生

业务主管：广东省教育厅

招生代码：16401

招生对象：凡已获得境外大学录取通知书，原计划于2020年秋入读境外本科的中国内地学生均符合基本报名条件。

颁发证书：招录学生应放弃原留学资格，在本校进行注册，同时我校报教育部中外合作办学学生注册系统中注册，学生毕业达到学位标准和完成学业要求者将获颁发国际认可的香港浸会大学学士学位证书（可在教育部留学服务中心获得认证）。

二、招生专业

我校2020年按专业大类加专业的方式进行招生，招生方式如下：

注：按大类招生入读的新生，将在第一学年第一学期第十周前最后确认专业分流。各学部专业分流评审小组，将从个人意愿、个人能力、学业成绩、个人作品集、个人陈述、小组面试、老师评价七项标准中，挑选若干项作为本招生大类专业分流的选拔标准。数学与应用数学、音乐表演专业为2020年新增专业。

三、报名方式

1、报名资格

持有境外大学录取通知书，原计划就读境外本科的中国内地高中毕业生，均可报名。

2、报名日期

即日起至2020年9月21日

3、申请材料

即日起至2020年9月21日，符合招生对象要求的考生，将以下材料提交至学校招生办公室：

① 填写入学申请表、中英文个人陈述；

② 身份证复印件（身份证正反面复印到同一张A4纸上）；

③ 高中毕业证书复印件、高中成绩单（须加盖学校公章）；

④ 境外大学本科录取通知书复印件，雅思、托福或其他外语考试成绩复印件；

⑤ GCE A-Level / IB / SAT / AP / ACT等公开考试成绩证明（如有）、获奖证书复印件（如有）、推荐信（如有）。

备注：以上①-④项材料为必要材料，第⑤项是可选的。

申请人须在规定时间内准备以上材料，扫描以下二维码进行填写和提交。

（如申请人有其他材料需要提交，可扫描并发邮件给学校招生办公室，电子邮件标题请按“姓名+学士学位课程申请材料”的格式进行命名发送至电子邮箱：

admission@uic.edu.cn）

联系电话：（0756）3620011、3620022、3620033、3620044

邮寄地址：广东省珠海市香洲区唐家湾金同路2000号行政楼3楼招生办公室，邮政编码：519087。

四、选拔程序及录取标准

1.学校招生委员会对考生材料进行资格审查。通过申请材料审核的考生，学校将通过电话或电邮的方式通知安排面试。

2.9月23日，考生参加学校全英文面试。面试前，考生须提供个人有效身份证、高中毕业证书、高中成绩、境外大学本科录取通知书、雅思、托福或其他外语考试成绩单、获奖证书等原件备核。

3.学校招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序，德智体美劳全面考核、综合评估、择优录取”的原则。学校将对申请者的原录取大学世界排名、高中学业成绩、UIC入学面试成绩等进行综合评估，择优录取，并把符合录取资格的考生名单报给广东省教育厅进行备案。

通过本方案招收的学生，入学后的教学计划、学习资源、收费规定和管理安排等将由学校统一安排。

学校录取考生的体检标准及新生入学身体检查标准按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》的有关规定执行。新生入学身体健康状况复查不符合体检要求或不宜就读已录取专业者，按有关学籍管理规定办理，予以转专业或取消入学资格。

考生应对其提供的信息负责。若发现作假的行为，一经查实，立即取消相关学生的录取资格。

五、收费标准

1、学费标准

普通类招生专业学费：每生每学年九万元人民币

音乐表演专业学费：每生每学年十万八千元人民币

2、住宿费

两人间：6400元/生·学年

三人间：4000元/生·学年

四人间：3500元/生·学年

如上级部门颁布新房型的收费标准，则按新标准执行，收费细则详见学校网站。

六、2020年学士学位课程录取重要日程

七、附则

1．本实施方案的解释权属我校招生委员会。

2．我校招生办公室负责本实施方案的具体实施。

3．本实施方案会根据教育部和广东省教育厅的最新政策做相应调整并及时公布，最终以广东省教育厅审核通过的为准。

4.我校并无组织任何入学面试培训，也从未授权任何个人或机构以任何形式开展此类考前辅导或培训，请家长和考生们谨防误导或受骗。

5.联系方式：

招生工作的监督与申诉部门：学校招生委员会，电话：（0756）3620332，传真号码：（0756）3620888。

招生咨询部门：学校招生办公室

招生热线：（0756）3620011、3620022、 3620033、 3620044

传真号码：（0756）3620047

电子邮箱：admission@uic.edu.cn

学校网址：http://www.uic.edu.cn

招生信息网：

http://www.uic.edu.cn/admission

通讯地址：广东省珠海市香洲区唐家湾金同路2000号，邮政编码：519087。