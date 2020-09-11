用“幸福1+N”教育体系助力学生成长

不论是优美的校园环境，科学的营养配餐，还是先进的教育理念，独具特色的课程设置，目的都是创设良好大环境，保障莘莘学子的幸福能够从学校开始。

笔者认为，不论是优美的校园环境，科学的营养配餐，还是先进的教育理念，独具特色的课程设置，目的都是创设良好大环境，保障莘莘学子的幸福能够从学校开始。

10多年来，南海实验中学不忘初心，始终致力于为学生终身幸福奠基。经过多年的实践探索，南实通过“六个一”工程、幸福课程建设工程、智慧课堂建设工程、师资提升工程、健康工程、校园文化建设工程等N个工程、N个途径来实现“立德树人”“为学生终身幸福奠基”，已经构筑并形成了内涵丰富的“幸福1+N”教育体系。

在学业方面，目前学校拥有1个广东省中小学名师工作室，2个广东省示范教研组，3位南粤优秀教师，3位广东省特级教师，5个佛山市示范教研组，1个南海区名校长工作室，3个南海区名师工作室，62位中学高级教师，68位省市区街道的骨干名师，190多位才学教师。

正是因为有一批高质量老师的辛勤付出，加上学生刻苦学习，2020年佛山中考，学校连续18年蝉联南海区中考桂冠。在全市100名高分屏蔽学生中，学校占27人，位居全市第一。此外，学校单科状元（不含体育）共271人次，697分以上32人，695分以上41人，多项指标位列全市第一。

当然，学校并不是只会培养考试尖子，在学校的课程表上，除了语文、数学、英语等国家课程外，还有艺术插花、德语、男拳、女剑、动漫、击剑、航模、器乐等大量校本课程。幸福课程体系涵盖了智慧灵动必修课程、修己安人系列德育立身课程、敏行日新系列学科拓展课程、丰富多元选修课程和国际实验教育课程等五大类20多个系列近百类具体课程。

另外，在笔者看来，学生在学校中收获的幸福感，不仅是学习成绩，还有一方面来自情感慰藉，亦师亦友的老师、传承引领的校友、携手同行的同学，编织着属于校园的家的故事，这别样的情谊谱写着别样的幸福。如今，南海实验中学的学生在不断地尝试和挑战中发现自我，实现自我。

从2010年开始至今，学校坚持向课堂要效率，实施“周末零作业”，做好教育的减法，让学生有自己的时间去发现生活、认识社会、了解世界，去实现埋藏于内心的梦想。

目前，学生可以根据兴趣爱好，参加精彩绝伦的体艺节文艺汇演；参加“加油”声阵阵的年级篮球赛；学习器乐表演；到文学社感受文艺氛围······总之，南实的学生在处理好学业同时，也可以在五彩缤纷的舞台上展现自我、实现自我、快乐他人。

作者：南海实验中学副校长 周秀丽