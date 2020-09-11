广州帮扶贵州毕节，减少贫困人口117.78万人

周贵红只是广州参与东西部扶贫协作后，毕节群众获得美好生活的缩影。

艳阳高照下，穿着一身防护服的贵州毕节市纳雍县玉龙坝镇贫困户周贵红忙个不停。他走到蜜蜂箱前，小心翼翼地把蜂框取出，查看上面的蜂蜜质量如何，蜜蜂们是否生病。蜂场是由广州市对口帮扶191.54万元建起来的，周贵红对这家门口的工作很满意：“养蜂一个月能拿2500元左右工资。”

周贵红只是广州参与东西部扶贫协作后，毕节群众获得美好生活的缩影。

“带不走”的优质学校和教师，让深山的孩子上学有着落；社区卫生服务中心就在家门口，让3.4万多名移民医疗保障得以兜底；皂角产业打通销售渠道，让传统农产品蜕变成致富“软黄金”……近日南方日报记者走访贵州省毕节市了解到，自2016年广州从教育、医疗、产业等方面着手帮扶以来，毕节市4个贫困县摘帽，1830个贫困村出列，贫困人口减少117.78万人，贫困发生率分别下降至1.54%。

“带不走的优质学校”

让留守儿童有希望

“你笑起来真好看……”在纳雍天河实验学校的操场上，9名学生正在老师指导下，伴随着移动音箱的音乐翩翩起舞。

一直以来，易地搬迁贫困家庭适龄儿童入学是纳雍一道待解的难题。广州市天河区委区政府加大教育帮扶力度，投资4250万元，援建纳雍天河实验学校，今年4月投入使用，解决了宣慰街道易地扶贫搬迁安置点及周边近1200名孩子的就近入学问题，确保贫困户“搬得出、稳得住”。

“我们的学生85%以上都来自精准扶贫户家庭，家长的文化程度有限，同时留守儿童居多，多数孩子上学缺乏家长指导，更没有机会上兴趣班，所以他们自身知识储备贫乏，而且几乎没有什么特长。”在纳雍天河实验学校校长詹雯看来，只有先让孩子们爱上学校，把学校当成自己的家，才能让他们爱上学习，并对生活抱有向往与希望。

学校安排老师根据自己的特长代课，孩子们得以选择喜欢的课程进修。已经毕业的郭雨欢从中受益，她表示以后想当一名美术老师。“虽然只在学校待了一个多月，但是那段时间参加了学校组织的简笔画技能学习课程，让我意识到自己在画画方面的潜力。”

想要引领学生更好地成长，老师的培育也不可落下。广州天河区为纳雍县党政领导干部提供多个跟岗学习平台，截至目前帮助纳雍培养锻炼350多名教育医疗重点领域后备人才。

除此之外，纳雍天河实验学校还做到了英语、体育等学科老师专职化。“在纳雍许多学校，由于配备人手不足，英语老师往往也是其他科目的老师。”英语老师杨春芬说，来纳雍天河实验学校前，在其他学校自己还上过体育、思想品德等科目。“现在专心教英语，有更多的时间备课、关注学生的英语学习进度、培养他们学习英语的热情。”

詹雯表示，纳雍天河实验学校的开办，让她看到了教育扶贫工作的新途径，也更加坚定了自己继续走教育扶贫道路的信心和信念。“我们的目标是打造一所带不走的学校，打造一批带不走的校长，打造一大批带不走的教师。”

家门口的卫生服务

兜底医疗保障

“在这边看病很快，体验很好。”60多岁的王大爷早上感到喉咙疼痛，来到纳雍县珙桐卫生服务中心，输完液后又在老伴和孙子的陪伴下回家吃饭。在搬到这边前，看病到最近的医院有十几里路，得走一个多小时，现在只需下个楼就能得到治疗。

珙桐社区卫生服务中心坐落于毕节市纳雍县珙桐街道白水河社区，是广州市天河区对口帮扶纳雍的援建项目，共投资350万元。自2019年8月1日投入使用以来，纳雍县白水河、蟠龙、利园、宣慰4个易地搬迁安置点的3.4万多名移民，步行半小时内就能到达就医，加上其完善的配套医疗设施及优质的医疗服务，已成为搬迁群众信赖的健康服务站。

从广州市天河区人民医院前来挂职纳雍县人民医院副院长的林明亮告诉记者，这个建在家门口的卫生服务中心，使周围群众的身体健康得到更有效的保障。“7月时，有名患者突然脑梗塞，我们迅速介入，抢救及时，再顺利转到上级医院，目前他的病情已经稳定下来。”

林明亮表示，广州市天河区除了捐款外，还推动天河区前进社区卫生服务中心与珙桐社区卫生服务中心签订对口帮扶协议，现在前进社区按照“珙桐所需，前进能给”的原则对珙桐社区卫生服务中心进行帮扶指导，先后派出专家20人实地指导2次，派遣专家15批次在珙桐社区卫生服务中心举行大型义诊2次，不但提升了珙桐社区卫生服务中心的诊疗、管理水平，还起到了良好的社会效应。

珙桐社区卫生服务中心主任何登胜表示，虽然纳雍县之前也有2个卫生服务中心，但广州帮扶后，给纳雍县的医护人员带来了不少技能培训课程，理念有了提升。

针对目前覆盖的社区点中老人和儿童占比较高的情况，何登胜表示目前正在向广州天河学习，让老百姓在家里学会通过微信公众号等途径联系家庭医生，家庭医生随即送医上门、送药上门。

从去年8月1日建成投入使用以来，中心已经接待了约2.1万名患者，累计住院人数624人，切实解决了白水河社区易地扶贫搬迁群众2192户，9767人的医疗保障问题。

皂角产业催生致富“软黄金”

在毕节市织金县猫场镇，皂角产业发展已久，三两妇女围坐在一起剥皂角米的场景随处可见。各家皂角加工厂还提供剥皂角米的零工或固定工作，为当地村民谋福利。

齐心村贫困户孙敏找到了剥皂角米的固定工作。“两年前都是在餐馆打零工，收入不固定，老板娘特意上门找我，我就答应了。”孙敏说，目前她在贵州省织金县韦能农业科技开发有限公司一个月能挣2000多元，挺满意的。

“广州过来帮扶毕节后，帮我们打通了销售渠道，从2018年起，织金县40%的皂角都销往广东。”贵州省毕节市织金县皂角商会会长谢伟说，广东各方还积极想办法延长皂角的产业链，例如广州酒家通过广州市花都区派驻帮扶干部与织金县达成合作，仅用7天开发出以皂角米为主要原料的系列菜式点心和可批量生产食品，助推贵州农副产业的发展。

皂角米，广东人口中的雪莲子，具有养肝明目、美容养颜等多种功效。皂角产业还能提供皂荚、皂角豆、皂角皮、皂角粉、皂角刺等产品，因而被织金县确定为群众致富“法宝”。自2018年起，织金县提出要打造50万亩皂角种植基地。但皂角树幼苗种下后需要6—8年才能出产，8年以后才进入盛产期，为了弥补群众短期收益，织金县通过提倡在皂角地里套种南瓜、辣椒等“短平快”产业，以“长短结合、以短养长”的方式，帮助群众享受皂角产业的红利。

高克村村民焦燕菊在种植30亩皂角的同时，也种植了30亩辣椒等农作物。“皂角一直卖得很贵，政府倡议，我就积极响应，我觉得前景会很好。”

从皂角籽中剥出完整的皂角米是一项精细活，目前还没机器可代替人工，只能用手剥。“加工厂向农户销售皂角籽并回收剥好的皂角米，或免费给农户发放皂角籽，农户剥好后上交皂角米领取报酬。”谢伟介绍，加工厂按皂角米颗粒大小向农户支付报酬，每斤价格7—50元不等，“一年四季都可以剥，对农户来说是一笔不小的收入，也算是一种扶贫方式。”

猫场镇镇长陈运兴表示，2019年末，猫场镇共种植皂角3.7万余亩，加工皂角籽4000余吨，加工成品1600余吨，年销售总额4.8亿元，带动4638户20785人就业，其中贫困户1423户5863人。“我们希望得到广东在技术方面的进一步支持，把皂角产业越做越强，推出更多产品，牢牢稳住脱贫攻坚成果。”

南方日报记者 黄鸿基 发自贵州