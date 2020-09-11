广东发布2020年省考面试公告

9月9日，中共广东省委组织部发布2020年省考面试公告。公告明确，今年公考面试时间为9月25日至28日，每天上午8︰30、下午14︰30开始。

9月9日，中共广东省委组织部发布2020年省考面试公告。公告明确，今年公考面试时间为9月25日至28日，每天上午8︰30、下午14︰30开始。需要注意的是，根据我省疫情防控有关规定，报考者需在考前14天申领“粤康码”，自我健康观察14天，并每日如实进行健康申报，具有国内中、高风险地区及考前14天内有国（境）外旅居史等流行病学史的报考者需提供考前7天内核酸检测阴性证明。

以下为公告正文：

根据公务员法和公务员录用有关规定，按照《广东省2020年考试录用公务员公告》，现就广东省2020年考试录用公务员面试有关事项公告如下：

一、面试时间

9月25日至28日，每天上午8︰30、下午14︰30开始。各招录职位具体面试时间请留意报考职位所在考区公务员主管部门或招录单位的相关公告或通知。

二、面试地点

报考市以下机关职位的报考者实行异地面试，具体异地面试办法见附件1。报考省直机关职位的报考者安排在广州面试。

三、面试方式

面试采取无领导小组讨论的方式进行。

四、资格审核

资格审核由公务员主管部门或招录单位负责。请报考者注意各地各招录单位的资格审核时间、地点和相关要求。《全省入围资格审核人员名单》见附件2。

五、注意事项

（一）报考市以下机关招录职位报考者的资格审核、体能测评、体检、考察等环节，由职位所在市组织。报考省直机关及其直属机构职位报考者的资格审核、体能测评、体检、考察等由招录单位组织。

（二）报考省委外事工作委员会办公室、省卫生健康委员会、省药品监督管理局专业技术类职位报考者须在面试前进行专业科目（技能）测试。相关事宜请报考者留意招录单位网站发布的专业科目（技能）测试公告。

（三）报考者要密切留意各市公务员主管部门和省直招录单位的相关通知或公告，并保持电话联络畅通。异地面试的报考者还要密切留意面试地点所在市公务员主管部门的相关通知或公告，以及疫情防控有关要求。

（四）报考者须按照公务员主管部门公布的面试时间与考场安排，在当天面试开考前45分钟（即上午7︰45前、下午13︰45前）凭本人笔试准考证和身份证到指定考场报到处报到，参加面试抽签。

（五）报考者要服从面试现场工作人员的管理，对违反面试规定的，将按照《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》严肃处理。

六、疫情防控有关要求

根据我省疫情防控有关规定，请广大报考者在考前14天申领“粤康码”，自我健康观察14天，每日如实进行健康申报，加强防疫知识学习，自觉做好自身健康管理，考前避免前往疫情中高风险地区，主动减少外出和不必要的聚集。具有国内中、高风险地区及考前14天内有国（境）外旅居史等流行病学史的报考者需提供考前7天内核酸检测阴性证明。在面试考点内报考者须全程佩戴一次性医用口罩或医用外科口罩，但不能因口罩佩戴影响身份核验。因疫情影响导致本次面试工作时间调整的，将综合考虑各种因素做出合理安排，并及时发布公告。

南方日报记者 陈理