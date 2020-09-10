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4部门联合部署秋季学校食品安全工作

2020-09-10 08:50 来源：新华网 赵文君
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　　新华社北京9月7日电（记者赵文君）记者7日从国家市场监管总局获悉，国家市场监管总局等4部门联合部署秋季学校食品安全工作，防范学校食品安全风险，加强食育教育，减少餐饮浪费。

　　近日，国家市场监管总局会同教育部、国家卫健委、公安部联合印发关于做好秋季学校食品安全工作的通知，部署各地做好2020年秋季学校食品安全工作。通知要求，各地教育、市场监管部门要督促学校和校外供餐单位采取有效措施，减少食物浪费，加大对学生的宣传教育力度，引导学生养成厉行节约、反对食物浪费的良好习惯。各地市场监管、教育部门要督促校外供餐单位和学校严格落实食品安全主体责任，在开学供餐前对从业人员健康状况、加工制作场所环境和设施、食品原料和食品添加剂、餐饮具和接触直接入口食品的容器工具等进行全面排查，并定期全面开展食品安全自查，采取有力措施，消除食品安全风险隐患，严防发生重大食品安全事件。

　　根据通知部署，各地市场监管、教育、卫生健康、公安等部门将密切配合，加强工作信息通报和信息共享，形成监管合力。教育部门要督促学校落实食品安全校长（园长）负责制，加强学校食堂等场所的食品安全管理；市场监管部门要进一步加大监督检查力度和频次，依法惩处食品安全违法行为；卫生健康部门要进一步加大疫情防控知识宣传教育，指导开展食源性疾病预防知识教育；公安机关要严厉打击学校及学校周边食品安全犯罪行为。

编辑： 罗予岐

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