三所新建本科高校力争明年招生

阳江应用技术学院（筹）、揭阳理工学院（筹）、汕尾理工学院（筹）三个高校正在稳步建设之中，将争取于2021年建成并招生。届时，广东本科院校将实现地市全覆盖。

9月8日，省政协举行“关于加快推进粤东西北六市新建本科高校进程，破解广东区域发展不平衡瓶颈”系列提案“回头看”座谈会。记者了解到，阳江应用技术学院（筹）、揭阳理工学院（筹）、汕尾理工学院（筹）三个高校正在稳步建设之中，将争取于2021年建成并招生。届时，广东本科院校将实现地市全覆盖。

为进一步优化全省高等教育布局结构，补齐粤东西北地区本科教育短板，实现本科院校在地市全覆盖，自2017年起，广东先后在云浮、河源、清远启动省属本科高校分校区的建设，包括广东药科大学云浮校区、广东技术师范大学河源校区和广东金融学院清远校区。

2018年，省民建、省致公党分别提出提案，呼吁加快推进粤东西北六市新建本科高校进程，突破广东区域发展不平衡瓶颈。

2019年11月，经省政府同意，省教育厅联合省发展改革委、省财政厅印发《加快推进粤东粤西粤北地区新建迁建高校建设行动计划》，明确建设阳江应用技术学院、揭阳理工学院、汕尾理工学院等3所本科院校。

目前建设情况如何？省教育厅党组成员、副厅长那佳在座谈会上介绍，广东药科大学云浮校区已于2018年秋季招生。广东技术师范大学河源校区于2019年5月开工，今年10月首批新生将入驻。广东金融学院清远校区预计2021年秋季正式招生。

此外，阳江应用技术学院（筹）已于2019年11月开工，首期项目的理工楼、实验楼等建筑主体已封顶；揭阳理工学院（筹）于今年3月开工，首期正在推进西区生活配套区等项目的建设；汕尾理工学院（筹）今年6月开工，目前项目土地清表工作基本完成。按行动计划要求，这三所高校将力争在2021年建成招生。

省政协有关负责人表示，系列提案提出以来，省教育厅等相关单位高度重视、共同努力，使提案办理工作取得了显著成效。接下来，要进一步提高认识，切实增强紧迫感和使命感；要继续发挥政协凝聚力量的优势，共同推进相关工作。“新建本科高校学科专业的设置，应因地制宜，与当地实际情况更好地结合，从而形成有力的人才支撑。”

南方日报记者 胡良光 通讯员 陈素雄