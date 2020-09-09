新生凭电子录取通知书“云报到”，华农入学智能化十足

今年华南农业大学推出迎新网站+迎新系统，创新搭建“1+1”智慧迎新平台，首次采用电子录取通知书新生网上预报到的形式，这使得入学体验更智能、更便捷、更安全，让考生实现线上“云报到”。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/余明）9月13日-15日，华南农业大学迎来新生入学报到。为做好疫情防控期间新生安全报到工作，今年华南农业大学（以下简称“华农”）推出迎新网站+迎新系统，创新搭建“1+1”智慧迎新平台，首次采用电子录取通知书新生网上预报到的形式，这使得入学体验更智能、更便捷、更安全，让考生实现线上“云报到”。

据了解，2020年被华农高考招生各批次录取后，除了登录华南农业大学本科招生网（https://zsb.scau.edu.cn）或“华南农业大学本科招生”微信小程序查询录取结果外，还可登陆“华南农业大学”官方微信公众号底下菜单栏，凭考生号和身份证号下载电子录取通知书，并网上办理新生网上报到的手续。9月3日起，新生可通过迎新服务网（网址：http://xgxt.scau.edu.cn/yxwz）查看有关新生报到的相关动态和通知。新生凭考生号或者身份证号登录迎新服务网，查看本人的学号、班级、缴费和住宿等信息。

华南农业大学电子录取通知书示例

华南农业大学录取通知书示例

华南农业大学“新生服务网”截图

为了方便学生使用，除了提供PC端访问，今年增加移动端访问。新生通过学校“华南农业大学紫荆e站综合服务大厅”绑定认证后，点击“B.学生工作直通车”，再点击右下角“学工系统”中的“迎新系统”，即可自动识别身份登录。移动端可以查看有关新生报到相关动态和通知，查看本人的学号、班级、缴费和住宿等信息，以及完成自助报到情况。

华南农业大学招生办老师在接受记者采访时说道，“今年受新冠肺炎疫情影响，高校录取与开学的距离时间较短，此次华农电子录取通知书“云报到”的功能，可以为考生提供更便捷的服务，除此之外，还可防止冒名顶替上大学的风险。”

采访时新生告诉记者，在收到的录取通知书后，可以提前在网上办理缴费、疫情防控期间新生报到预约、军训服尺寸登记、绿色通道等手续，非常方便。