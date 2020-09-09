广东2020专科批次院校第二次征集志愿9日17:00截止

根据专科第一次征集志愿录取情况，广东省2020年专科批次部分院校文科类、理科类、体育类、美术类、音乐类、舞蹈类和广播电视编导类尚有缺额计划，经省招生办研究，决定进行第二次征集志愿。

根据专科第一次征集志愿录取情况，广东省2020年专科批次部分院校文科类、理科类、体育类、美术类、音乐类、舞蹈类和广播电视编导类尚有缺额计划，经省招生办研究，决定进行第二次征集志愿。现将有关事项通知如下：

一、征集志愿时间

第二次征集志愿网上填报时间，从9月8日10:00起至9日17:00截止，投档录取时间为9月9日21:00至10日17:00结束。

二、征集志愿分数线

文科类:总分110分（其中广东文理职业学院、广东酒店管理职业技术学院90分）。

理科类:总分110分（其中广东文理职业学院、广东酒店管理职业技术学院90分）。

体育类:文化科总分110分，体育术科150分。

美术类:文化科总分110分，美术术科150分。

音乐类:文化科总分110分，音乐术科150分。

舞蹈类:文化科总分110分，舞蹈术科150分。

广播电视编导类：文化科总分160分，广播电视编导术科 150分。

本次征集志愿仅按高考成绩进行投档录取，不对考生的高中学考成绩作要求。

三、征集志愿程序

（一）查询录取结果。9月8日10:00起，考生可关注省教育考试院微信公众号，在页面底部选择“小程序”栏，通过考生号和密码登录即可查询录取结果。

（二）网上填报志愿。经查未被录取且高考成绩符合专科批次院校征集志愿分数线的考生请于9月8日10:00-9日17:00登录“广东省普通高考征集志愿填报系统”（www.eeagd.edu.cn/kszj）填报志愿。考生需在规定的时间内填报志愿，逾时一律不再受理。已被录取考生，不得参加征集志愿。参加征集志愿的院校、专业及计划见附件。

（三）填报志愿方式。符合征集志愿条件的考生可以登录“广东省普通高考征集志愿填报系统”，按本通知精神和相关要求于9月9日17:00前自行上网填报征集志愿。

1.专科批次院校普通文、理类可填报15个院校志愿，每个院校可填报6个专业志愿及是否服从调剂；省统考的音乐类、美术类、舞蹈类、广播电视编导类可填报8个院校志愿，每个院校可填报6个专业志愿及是否服从调剂；体育类可填报2个院校志愿，每个院校可填报6个专业志愿及是否服从调剂。

2.参加征集志愿的考生，须分类别进行填报，艺术类及体育类考生不得兼报文科类、理科类专业。即：音乐类（统考）、美术类（统考）、舞蹈类（统考）、广播电视编导类（统考）考生要么只能分别选择填报对应的音乐类（统考）专业、美术类（统考）专业、舞蹈类（统考）专业、广播电视编导类（统考）专业，要么只能按考试科目选择填报文科类或理科类专业；体育类考生要么只能选择填报体育类专业，要么只能选择填报理科类专业。

3.征集志愿填报截止时间为9月9日17:00，考生必须按时在网上填报相应的专科批次院校（专业）志愿，并在网上通过已绑定的手机号码获取验证码完成志愿确认。考生在网上填报志愿并保存后，如未点击“志愿确认”，则可在填报志愿截止时间前多次上网修改自己填报的志愿，考生确定不再进行志愿修改时，必须点击“志愿确认”，未在网上确认的志愿无效。在规定的志愿填报时间（9月9日17:00）截止后的1小时内（9月9日17:00-18:00），考生志愿信息不可修改，但仍可以获取短信验证码完成志愿确认。已在网上确认的志愿，考生可以有两次取消确认、再修改后确认的机会。取消志愿确认后重新修改的志愿，必须再进行网上确认，否则填报或修改的志愿无效。9月9日-10日组织高校录取，以考生网上最后确认的征集志愿数据为投档依据。

四、征集志愿录取办法

音乐类（统考）、美术类（统考）、舞蹈类（统考）、广播电视编导类（统考）和体育类专业征集志愿录取与文科类、理科类征集志愿录取同步进行。正式投档前,将视院校生源情况，对各科类间计划进行适当调整。投档录取办法如下：

专科批次院校征集志愿实行平行志愿投档录取模式，不再进行预投档，实行两次投档录取：

1.第一次投征集志愿分数线上考生档案，按考生总分（术科类为合成总分）排位从高到低依次检索，以1:1比例投档，由高校择优录取。

2.第一次投档录取结束后，省招生办将视具体情况进行第二次投档，按院校缺额专业情况，在征集志愿分数线上，按考生征集志愿以1:1投档比例对院校缺额专业进行投档（含服从专业）。

五、注意事项

（一）考生填报志愿时，须认真查看征集志愿高校招生章程，特别是身体条件要求和考试成绩要求等情况，并尽量选择服从专业调剂。避免因不服从专业调剂或身体条件受限，被院校退档。

（二）本次征集志愿的大部分是民办高职院校，考生填报志愿时，须根据自身家庭经济情况和个人意愿，认真查看相关高校招生章程，慎重填报。

（三）征集志愿录取时，以考生重新填报的专科批次征集志愿为准，考生原填报的专科批次院校志愿信息无效。

各地市、县（市、区）招生考试机构、相关中学和相关高校要高度重视，从服务考生和落实高职扩招责任出发，认真做好宣传发动工作，确保二次征集志愿和网上录取工作顺利进行。

咨询电话：020-89338633。