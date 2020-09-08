2020年下半年书画等级考试报名开始！

网报时间：2020年9月4日9：00-10月12日16：00（统一网上报名）

书画等级考试是教育部考试中心主办、面向全国书画学习者的技能培训与测评系统。由教育部考试中心负责实施考试，制定有关规章制度，编写考试大纲，命制试题、答案及评分参考，进行成绩认定，颁发合格证书等。

一、网报时间及报考网址

1、网报时间：2020年9月4日9：00-10月12日16：00（统一网上报名）

2、报考网址：

http://ccpt.neea.edu.cn/（在线报名）

3、准考证网上下载打印时间：2020年11月5日-22日

二、开考日期及科目

1. 2020年11月21日

上午考试科目：毛笔书法（1-9级）

下午考试科目：硬笔书法（1-9级）

2. 2020年11月22日

上午考试科目：素描（1-9级）、动漫画（1-9级）、国画山水（1-9级）、国画花鸟（1-9级）、国画人物（1-9级）

下午考试科目：色彩（1-9级）

三、报名费用

1-3级（各科目）报名费标准为130元/科次，4-6级（各科目）报名费标准为180元/科次，7-9级（各科目）报名费标准为260元/科次，考生通过报名网站进行缴费，缴费完成方为报名成功。

四、成绩及证书发布

考试成绩取得合格及以上的考生才发放成绩证书，成绩证书将由考点发放给考生。参加考试的考生，可登录中国教育考试网（网址：http://cjcx.neea.edu.cn/）进行成绩查询。

注：由广东省教育厅、广东省语言文字工作委员会主办，广东省教育考试服务中心承办的第十二届广东省规范汉字书写大赛于2020年7月启动，将于10月30日截稿，全省已取得教育部考试中心“书画等级考试”书法、硬笔书法科目三级及以上证书者，可直接以个人名义向省大赛组委会投稿。

五、2020年下半年书画等级考试广东省开考考点信息

六、各科目考试内容及要求

1．毛笔书法考试要求（1-9级）

（1）考试所需用具：毛笔、墨、毡子、笔洗、镇尺、橡皮、黑色中性笔和2B铅笔等工具。考试中有篆书创作时，可使用篆书字典。

（2）考试用笔：毛笔。另需准备黑色字迹的钢笔或者中性笔以及2B铅笔（用于在作品上指定位置填写姓名、级别、准考证号等考生信息），并粘贴带有个人信息的条形码。

（3）考试用纸：考试所用白色宣纸一律由考试机构提供，考生无需自带，考场可以带练习用宣纸。

（4）考试用纸的规格：

1级-3级用纸规格：四尺三裁竖用

4级-6级用纸规格：四尺对裁竖用

7级-9级用纸规格：四尺对裁竖用、横用均可

（5）作品要求：对临及创作作品中的落款内容不允许写姓名和盖印章，以规定内容替代（统一书写“几级考生”四个字，初级不落款）。作品中不可出现错字、漏字；答题书写应整洁（无涂改、不乱画）；卷面不许做其它任何标记，否则试卷作废。

（6）各级别均采用现场临摹与创作的考试方式。

2．硬笔书法考试要求（1-9级）

（1）考试所需用具：2B铅笔、黑色字迹的钢笔或者中性笔、橡皮、尺子、垫纸板等。

（2）硬笔考试用纸：方格纸和空白纸。

（3）对临及创作作品中的落款内容不允许写姓名和盖印章，以规定内容替代（统一书写“几级考生”四个字，初级不落款）。作品中不可出现错字、漏字；答题、书写应整洁（无涂改、不乱画）；答题卡不准做其它任何标记，否则试卷作废。

（4）考试所用答题卡一律由考试机构提供，考生无需自带，可以带练习用纸。

（5）各级别均采用现场临摹与创作的考试方式。

3．素描考试要求（1-9级）

（1）考试所需画具（铅笔、炭笔、美工笔、针管笔、黑白色粉笔、钢笔、毛笔、墨汁、橡皮、掸布、画板、画夹、素描定画液等）由考生自带。另需准备黑色钢笔或黑色中性笔。

（2）考试用纸一律由考试机构提供，考生无需自带，可以带练习用纸。

（3）考生需将姓名、准考证号、级别等内容填写在试卷上的指定位置，并粘贴带有个人信息的条形码。

（4）卷面不允许做其它任何标记，否则试卷作废。

4．色彩考试要求（1-9级）

（1）考试所需画具（铅笔、水彩笔、彩色铅笔、油画棒、蜡笔、水彩颜料、水粉颜料、画板、画夹等）由考生自带。另需准备黑色钢笔或者黑色中性笔。

（2）考试用纸一律由考试机构提供，考生无需自带，可以带练习用纸。

（3）考生需将姓名、准考证号、级别等内容填写在试卷上的指定位置，并粘贴带有个人信息的条形码。

（4）卷面不允许做其它任何标记，否则试卷作废。

5．动漫画考试要求（1-9级）

（1）考试所需画具（铅笔、漫画尖笔、蜡笔、水彩笔、颜料、墨水等）由考生自带。另需准备黑色钢笔或者黑色中性笔。

（2）考试用纸一律由考试机构提供，考生无需自带，可以带练习用纸。

（3）考生需将姓名、准考证号、级别等内容填写在试卷上的指定位置，并粘贴带有个人信息的条形码。

（4）卷面不允许做其它任何标记，否则试卷作废。

6．国画（花鸟、山水、人物）考试要求（1-9级）

（1）考试所需用具：笔、墨、纸、毡子、笔洗、镇尺等。

（2）考试用笔：毛笔。另需准备黑色字迹的钢笔或者中性笔以及2B铅笔（用于在作品上指定位置填写姓名、级别、准考证号等考生信息），并粘贴带有个人信息的条形码。

（3）考试用纸：考试所用白色宣纸一律由考试机构提供，考生无需自带，考场可以带练习用宣纸。

（4）国画（山水、花鸟、人物）考生可以自备考试练习用纸的规格：

1-3级用纸规格：四尺六裁，横竖用均可。

4-9级用纸规格：四尺三裁，横竖用均可。

（5）作品要求：作品中的落款内容不允许写姓名和盖印章，以规定内容替代；卷面应整洁（无涂改、不乱画）；卷面不准做其他任何标记，否则试卷作废。

（6）国画（花鸟、山水、人物）分为工笔、写意两个方向，考生可任选其一。

七、考生报名注意事项

1、准确填写网上报考中的考生信息，包括：姓名、性别、身份证号码、家长手机号、QQ邮箱或者其他邮箱、报考科目及级别，并上传一张小于200KB的正面照片。

2、书法（毛笔书法）科目是毛笔，硬笔书法科目才是钢笔或铅笔，一旦报名成功，无法修改科目级别和退费。

3、初次报考的考生（新生）请依据各科目考试大纲确定报考科目和级别，支持多科目同时报考。建议5至12岁从初级1-2级开始，12岁以上可以参照新考级大纲及本人实际水平任意选择级别报考。

4、非初次报考的考生再次报考可根据上次考试的结果进行申报。优秀者可跨级申报，合格者和良好者应逐级申报，不合格者的申报不能超过原报考级别。

5、教育部书画等级考试报名系统与公安部全国户籍系统联网运行，每个邮箱和手机号只支持对应一位考生。对于报考填报信息及上传电子版证件照片要求严格，一旦缴费成功，将无法修改姓名信息资料。