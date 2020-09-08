广东这所高职斩获全省教学大赛4个一等奖

广东省教育厅公示2020年广东省职业院校技能大赛教学能力比赛获奖名单，评选出高等职业教育组一等奖81件、二等奖144件、三等奖209件。

日前，广东省教育厅公示2020年广东省职业院校技能大赛教学能力比赛获奖名单，评选出高等职业教育组一等奖81件、二等奖144件、三等奖209件。值得关注的是，作为民办高职的广州南洋理工职业学院（以下简称“南洋理工”）在此高水平权威赛事上秀出亮眼成绩单。该校12支参赛教学团队，斩获一等奖4项、二等奖5项、三等奖1项，一、二等奖获奖数位居全省高职第五名、全省民办高职第一名。该校大学语文教学团队在国赛遴选比赛中突围，成为唯一一支挺进国赛的民办高职代表队。

本次大赛由广东省教育厅举办，是全省中高职院校教学能力比拼的“主阵地”，是推动职业教育教学改革、提高职业院校教师教学能力的主要平台，是选拔2020年度全国职业院校技能大赛教学能力比赛参赛团队的主要渠道。

本届大赛实行初赛和现场决赛两轮赛制。初赛采用在线评选方式组织专家对参赛作品进行网络初评，最终高职组共有434件作品入围现场决赛。南洋理工9支教学团队顺利入围现场决赛。经过现场决赛的激烈角逐，9支晋级团队全部脱颖而出，100%获奖。其中齐晓琪、王颖和李婧团队参赛作品《漫说经典，写“疫”人生——大学语文的审美与应用》，吴斌、梁华德、杨芳和曾慧麟团队参赛作品《疫情下的足球》，周洪梅、何玉、蔡珍珍和黄金金团队参赛作品《别出心裁——礼服立体造型》进入国赛遴选，是全省进入现场决赛和国赛遴选团队最多的民办高职。

南洋理工相关负责人表示，参赛团队的优异表现，是该校2017年以来深化课程教学改革、大力实施“挤‘水课’，育‘金课’”工程的重要标志性成果。该校历年来将师生参赛作为检验专业建设和课程改革成效的重要举措，以竞赛促进教育教学质量的稳步提升。下一步学校将以此次获奖为契机，继续深化“三教改革”，从提升教师素养、配备合适师资，创新教法学法、校企共编教材等多方位出发，全面推进产教融合、专业内涵建设和教育教学改革。

南方日报记者 马立敏