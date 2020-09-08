教育部：高等学校命名不得冠以“中华”“中国”

高等学校根据人才培养目标、办学层次、规模、类型、学科类别、教学科研水平、隶属关系、所在地等确定名称，实行一校一名制。

教育部近日印发《高等学校命名暂行办法》（下称“办法”），引发社会普遍关注。办法明确，高等学校根据人才培养目标、办学层次、规模、类型、学科类别、教学科研水平、隶属关系、所在地等确定名称，实行一校一名制。

记者留意到，办法的制定对近期部分高等学校命名有指导性作用。办法指出，高等学校命名要坚持名实相符、准确规范，体现办学理念，突出内涵特色，避免贪大求全。

不得冠以“中华”“中国”等字样

办法明确指出，本科层次的高等学校称为“XX大学”或“XX学院”，专科层次的高等学校称为“XX职业技术学院/职业学院”或“XX高等专科学校”，本科层次职业学校称为“XX职业技术大学/职业大学”。可以根据学校所在地域、行业、学科等特点，冠以适当的限定词。

使用地域字段，高等学校要遵循一定的规范。其中，原则上不得冠以“中华”“中国”“国家”“国际”等代表中国及世界的惯用字样，也不得冠以“华北”“华东”“东北”“西南”等大区及大区变体字样。

原则上不得冠以学校所在城市以外的地域名；省级人民政府举办的学校可以使用省域命名，其他学校确需使用省域命名的，由省级人民政府统筹把关，但须在名称中明确学校所在地。

未经授权，不得使用其他组织或个人拥有的商标、字号、名称等，不得使用国外高校的中文译名和简称。

此外，办法还明确，原则上不得以个人姓名命名，但经国务院教育行政部门按照国家规定的条件批准，可以在学校名称中使用对学校发展作出特殊贡献的捐赠者姓名或名称。

未经授权，不得使用其他高等学校曾使用过的名称。避免与其他学校名称相近，引起混淆。字数原则上控制在12字以内。

独立学院转设更名不得包含原校名

办法明确，高等学校名称在使用学科或行业字段时，如农林、师范院校在合并、调整时，原则上继续保留农林、师范名称，确保农林、师范教育不受削弱。

同时，避免出现多个学科或行业类别并存的现象，原则上不超过2个。避免盲目追随行业的发展变化而频繁变更。

使用相同学科或行业字段时，在省域范围内应具有区分度。

办法还特别指出了民办和独立学院命名需要遵循的规则。其中，由独立学院转设的独立设置的学校，名称中不得包含原举办学校名称及简称。

营利性民办高等学校名称在执行本办法的基础上，须在名称中明确为“有限责任公司”或“股份有限公司”。学校设立时可以向审批机关申请使用学校简称，简称仅可以省略学校名称中的公司组织形式。

南方日报记者 杜玮淦