线上“云报道”，华工三校区迎接新生

为确保新生安全报到并顺利开启大学生活，华南理工大学严密落实防疫工作要求，迎新工作各环节均严格遵守疫情防控规范，疫情防控要求和指引多途径落实到每位新生。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）9月6日，华南理工大学五山校区、大学城校区、广州国际校区同时迎新，2020级的6648名本科新生与7093名研究生新生入学报到。为确保新生安全报到并顺利开启大学生活，华南理工大学严密落实防疫工作要求，首次采用“华工迎新”小程序线上报到，迎新工作各环节均严格遵守疫情防控规范，疫情防控要求和指引多途径落实到每位新生。

常态化疫情防控措施充足

记者在华南理工大学迎新现场看到，新生需提供“华工迎新”小程序的“入校码”及穗康码，按指引在指定门岗排队、扫码验证、测温后入校。前来报到的新生防护意识十足，均佩戴口罩，在入校、报到、就餐等需要排队时主动与他人保持间隔。

因疫情防控的要求，今年华工迎新最大的不同，是不再设立全校性的集中报到场地，而是改为新生到自己所在的学院或宿舍楼办理报到手续。

采访时新生告诉记者，在收到的录取通知书中，已对开学报到的各种注意事项进行了详细的说明。自己在家按照要求掌握个人防护与消毒等知识技能，连续每日测温，注意合理作息，均衡营养，加强锻炼，确保身体健康状况良好，并按要求登录学校微信企业号中的“IamOK健康状况填报系统”，每日准确填报个人健康状况和所在地理位置。同时，此次前来学校，也需按要求填报个人的到校交通信息。

智能型人性化入学体验满满

科技特色和人文关怀一直以来都是华南理工大学迎新工作的特点。今年，学校在报到前就向新生发布了迎新系统使用指南。新生在来校报到之前，只需要登录迎新系统，激活新生本人的统一认证账号，通过绑定微信企业号，就可提前完成新生数据采集、网上缴费，大大减少了到校后报到的工作量。

值得一提的是，华南理工大学今年首次采用“华工迎新”小程序线上报到，新生在报到当天进入到学校范围后，只需要打开手机定位，人脸识别通过后，即可线上进行“云报到”，入学体验更智能、更便捷。

华南理工大学迎新不断强化服务意识。为减少新生携带行李的不便，学校为新生提供了行李邮寄服务。到校报到当天，学校还在各校区设立了新生入学报到志愿服务咨询点、免费乘坐校园巴士等温馨服务，校园里处处都活跃着志愿者的身影。

华工“柠檬”校区惊艳继续

在去年的迎新季，华南理工大学广州国际校区惊艳亮相。“老师就是导师,书院也是学院,校区即是社区,学子永远在C位，”今年，该校区继续迎来2613名“C位主角”。

华南理工大学广州国际校区是华南理工大学继五山校区和大学城校区之后建设的第三个校区，由教育部、广东省、广州市和华南理工大学四方共建，学科布局瞄准世界科技前沿，秉承“以工见长”的办学特色，构建多个新兴前沿交叉学科，分步建设10个新工科学院和若干高端研究院，是全国唯一“全部新工科学院”的校区。一期校园已于2019年9月启用，2021年校区将全面建成，实现约12000人的办学规模。

广州国际校区现已组建吴贤铭智能工程学院、生物医学科学与工程学院、分子科学与工程学院、微电子学院等4个学院，招生专业包括智能制造工程、机器人工程、生物医学工程、分子科学与工程、微电子科学与工程等5个专业，在2020年高考招生中得到全国考生和家长高度青睐。据统计，广东省2020年第一专业志愿报考热度前十名的专业中，广州国际校区有3个；广东省外，分子科学与工程在河北，生物医学工程在北京和上海，智能制造工程在福建、江西和重庆，微电子科学与工程在黑龙江和重庆均进入了理科前十名报考专业。

【特写】

“学霸宿舍”再续传奇

五山校区西二十501宿舍，住的是土木与交通学院的研一新生。和别的宿舍不同，501宿舍的同学才第一天报到，就看起来彼此格外熟悉。原来，这个六人宿舍中的五人，本科时就住在同一个宿舍。本科阶段，他们互相鼓励，共同进步，全部选择了深造。除一人被保研到同济大学外，其余五人也全部通过了本校的保研或者考研，如今进入了同一间宿舍。

宿舍成员之一吕钊民说，本科阶段在华工度过了难忘的四年，在舍友们共同的努力和学校保障支持下，大家取得了全部读研的好成绩。接下来的三年，大家一定利用好优越的学习环境，再度延续“学霸宿舍”的传奇。

另一位宿舍成员任璐说，得知又被分到同一间宿舍感觉非常开心，新宿舍的六人已经约定好，在接下来相互支持帮助，向着新的目标奋斗。

从小就瞄准了华工的“华二代”

生物科学类的罗元来自广东广雅中学，笑称自己是一名“华二代”。原来，她的父亲罗建生毕业于华工1992级化工机械系，现在是一名工程师。

罗元告诉记者，不仅自己的父亲和小叔都毕业于华南理工大学，自己家更是住在华南理工大学五山校区附近，小时候就经常去学校运动、散步，视华工人为自己的榜样。

高中时，喜欢生物科目的罗元选择了读理科，坚定了要当一名华工人的信念。今年出分后，她毫不犹豫选择了华南理工大学的生物科学类作为专业第一志愿，并顺利被录取。

来自对口帮扶地区的华工情缘

入读华南理工大学软件工程的李太睿，来自云南临沧市云县。和罗元一样，考取华南理工大学也是他早就定下的奋斗目标。

原来，自2013年起，华南理工大学定点扶贫云南省临沧市云县。七年来，依托高校学科优势、人才力量、科技实力、社会资源，华南理工大学通过新时代“造血式扶贫”，助力云县脱贫摘帽奔小康。

在李太睿13岁那年，华南理工大学派出的支教志愿者来到了他的中学，开展暑期夏令营活动。这是李太睿第一次听说华南理工大学的名字，第一次在教室里听到华工校歌。夏令营里的经典诵读、荧光涂鸦、篮球比赛、可贵情谊，点亮了李太睿心头的微光。华工师生身上的品质，和支教过程中对学生无微不至的关心，如春雨润物，成为他的榜样示范。“我并非第一次知道外面的世界很精彩，但我仍深受鼓舞，决心逢山开路，遇水架桥，走出大山，”从此李太睿便心仪能够考入华南理工，并最终在今年实现梦想。