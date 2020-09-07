中国高校世界排名大幅攀升 前100里大陆高校翻一番

《福布斯》报道称，中国正在成为亚洲高等教育强国。

美国《福布斯》网站当地时间9月2日发布文章指出，最新一期泰晤士高等教育（THE）世界大学排名中，中国清华大学排名较去年上升3位，和美国杜克大学并列第20位，成为自2011年以来首所进入排行榜前20位的亚洲大学，中国教育显露出了蓬勃发展的趋势。

中国大陆大学排名大幅上升

《福布斯》报道称，THE以教学、科研、引文数量、产业收入以及国际化程度等13项单独的绩效指标衡量大学综合实力，被视为比较权威的世界大学排名之一。今年共有来自93个国家和地区的1527所高校入围榜单，中国大陆共有91所大学上榜。

THE排名显示，除清华大学，还有5所大学入围百强，分别是北京大学、复旦大学、中国科技大学、浙江大学和上海交通大学。进入百强的中国大陆高校数量比去年翻了一番，再创新高。

中国香港地区有6所大学上榜，其中3所进入了前100名；中国澳门地区有2所大学上榜；中国台湾地区有38所大学进入榜单。

在泰晤士亚洲大学排行榜中，清华大学凭借教学环境、研究影响力，以及国际视野等方面的显著进步排名榜首。亚洲最好的前20所大学中有7所来自中国内地，另有5所来自中国香港地区。

进入前100名的中国大学从去年的3所增加到今年的6所

与THE同样具有权威性的QS世界大学排名也显示，共有83所中国大学上榜，包括内地高校51所，香港高校7所，澳门高校2所，台湾高校23所，比去年多17所。中国大陆地区的上榜大学中，有9所大学是首次上榜，25所大学排名提高。

清华大学再次打破了去年创下的中国大陆地区大学最高排位，从世界第16名上升到第15名。

QS全球教育集团成立于1990年，每年定期发布“QS世界大学排名”等多项与高等教育相关的排名。“QS世界大学排名”与“THE世界大学排名”，以及“世界大学学术排名”被认为是世界三大最有影响力的全球性大学排名。

英美大学排名下滑

英国的牛津大学连续5年蝉联THE排行榜首位，美国斯坦福大学和哈佛大学分居二、三位。THE指出，排名前200的美国大学数量比去年少4所，排名中间的中美大学参考分数也首次趋近同一水平。尽管美国大学仍然在前十名中占据主导地位，但并不能掩盖排名下降的趋势。

THE发布了一张排名201-300位的中美大学数量图，图表显示，2016年到2021年间中国在全球知识经济中的实力不断增强，而美国似乎正在稳步下降。

2016年至2021年间世界排名200-300位中国大陆和美国高校的排名变化

英国大学也出现类似情况，英国排名最靠前的20所大学中，仅有5所的位次比去年有所提高，200名以外的英国大学排名呈下降趋势。

在QS大学排名中，世界前三的大学仍然位于美国，麻省理工学院（MIT）连续第九年被评为全球最佳大学，斯坦福大学和哈佛大学位列二、三名。英国排名第一的大学（也是欧洲第一）是牛津大学，其排名从世界第四下降到第五。

但同时也要注意，美国上榜的153所大学中，有112所出现了不同幅度的退步。

专家：中国正发展为教育强国

《福布斯》报道称，中国正在成为亚洲高等教育强国。

THE首席知识官菲尔·巴蒂认为，今年的排行榜是一个重要的里程碑，中国大陆首次有高校进入了前20名，而且前100名中的中国大陆高校数量增加一倍。

他指出，中国的成功是20年来努力提高教育水平的结果。“中国在THE排名的表现逐年进步，20多年来的专注投资有了回报。”“全球高等教育正在发生变化，亚洲大学正在崛起。受疫情影响，英美大学将迎来巨大挑战，他们将会失去大量国际生源和收入。”

过去20多年间，中国政府一直在高等教育和研发方面进行持续投资，并划拨资金专门用于建设世界一流大学、在西方顶尖机构培训学者、发展国内教育实力。

英国莱斯特大学教育学讲师张玮（音译）一直关注中国。她指出，新冠疫情对美国带来的负面影响可能会加快中国在教育科研领域追赶美国的步伐。“新冠疫情使美国高等教育部门面临严峻的财务状况，带来大学收支下降、裁减临时教研职工、影响科研生产力和机构声誉等一连串后果，会对排名产生影响。”

《福布斯》报道称，新冠疫情对高等教育的全面影响需要几年才会显现，但英美高校国际学生数量已经开始减少。

（来源：央视新闻）