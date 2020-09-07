收好了！这些2021考研新变化要注意

2021年研究生招生考试在考试命题、调剂、专业划线等方面都有所调整，考生在关注考试时间的同时，也要注意这些方面的变化。

日前，教育部印发了《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》(以下简称《规定》)，对2021年全国硕士研究生考试招生工作进行了部署。

从《规定》来看，2021年研究生招生考试在考试命题、调剂、专业划线等方面都有所调整，考生在关注考试时间的同时，也要注意这些方面的变化。

2021考研初试时间公布

2021年全国硕士研究生招生考试初试时间，安排在2020年12月26日至27日(每天上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)，超过3小时或有使用画板等特殊要求的考试科目在12月28日进行。

硕士研究生招生初试一般设置四个单元考试科目，即思想政治理论、外国语、业务课一和业务课二，满分分别为100分、100分、150分、150分。

初试方式均为笔试，以下为具体科目的考试时间安排：

12月26日上午思想政治理论、管理类联考综合能力；

12月26日下午外国语；

12月27日上午业务课一；

12月27日下午业务课二；

12月28日考试时间超过3小时或有使用画板等特殊要求的考试科目；

每科考试时间一般为3小时；建筑设计等特殊科目考试时间最长不超过6小时。详细考试时间、考试科目及有关要求等由考点和招生单位予以公布。

教育部要求各地各招生单位统筹做好疫情防控常态化条件下的研究生考试招生工作。鼓励有条件的省份积极推广网上报名确认工作。

资料图：2019年11月25日，贵州民族大学逸夫图书馆内，考研学生正在看书复习，为2020年全国硕士研究生招生考试做准备。中新社记者瞿宏伦摄

经济类综合能力考试科目将统一命题

《规定》明确，2021年起，全面推进经济类专业学位和学术学位分类考试改革试点，经济类综合能力考试科目将由教育部考试中心统一命题，供金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估等6个经济类专业学位选用，招生单位要统筹考虑本单位实际情况自主选择使用。

调入专业应与第一志愿报考专业相同或相近

《规定》强调，要进一步加强调剂工作规范管理。调入专业应与第一志愿报考专业相同或相近，在同一学科门类范围内。

初试科目应与调入专业初试科目相同或相近，其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。

考生申请调剂前，应充分了解招生单位(含各院、系、所)的调剂工作办法，以及相关专业不同学习方式(全日制和非全日制)招生、培养、奖助、就业等相关政策。招生单位也要积极做好政策宣传解读工作。

7个专业学位不再统一划线

《规定》要求进一步推进科学精准划线。原则上学术学位类按学科门类分别划线，专业学位类按专业学位类别分别划线。其中，工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理、审计等7个专业学位将根据实际情况分开划线，不再统一划线。

考生违规或作弊将被记入诚信档案

在明确各项考试注意事项的同时，《规定》再次强调了考试诚信的重要性。

对在研究生考试招生中违反考试管理规定和考场纪律，影响考试公平、公正的考生、考试工作人员及其他相关人员，一律按《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)严肃处理。对在校生，由其所在学校按有关规定给予处分，直至开除学籍；对在职考生，应通知考生所在单位，由考生所在单位视情节给予党纪或政纪处分。

相关单位应当将考生在硕士研究生招生考试中的违规或作弊事实记入《国家教育考试考生诚信档案》，并将考生的有关情况通报其所在学校或单位，记入考生人事档案，作为其今后升学和就业的重要参考依据。