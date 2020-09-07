多几个角度看待“集中清退研究生”

近期大规模集中清退研究生，很大一部分是补过去研究生管理的历史欠账。

据媒体报道，近日，西安电子科技大学研究生院发布“关于对部分超期博士研究生作出退学处理的公示”，并附有33名未联系到的拟作退学处理的博士生名单。公示显示，这些博士研究生的入学时间在2005年至2008年，均属超过最长学习年限的博士研究生。报道指出，据不完全统计，目前已有近30多所高校公示清退超过1300名硕博研究生，原因涉及“已超最长学习年限”“未报到入读”“申请退学”等多个方面。

按年级论，2005年入学的博士，到2020年已经是“博十五”了，考虑到学校教学培养资源有限，包括后勤在内的各项服务等还未实现社会化，更为了维护培养质量，一些高校根据本校相关规定清退这些联系不上的博士生，无可非议。有论者指出这是中国大学教育从“严进宽出”到“严进严出”的自然体现，也是高校学生管理的正常行为。的确，从“宽出”到“严出”，确实是造成上述现象的主要原因。不过类似事件近期集中密集出现，引发公众的持续关注，依然值得细致分析。

近期大规模集中清退研究生，很大一部分是补过去研究生管理的历史欠账。必要，但不会成为常态。步入21世纪以来，研究生教育进入飞速发展期，研究生录取人数从20年前的10万左右跃升至今年的110万人，博士生录取人数从20年前的2.5万左右跃升至今年超过10万。数量的急剧增长，相应的管理却相对滞后，多年不毕业也不再参与学习的“僵尸”研究生数量越积越多，已经严重影响了研究生教育的质量和声誉，所以近年来国家陆续出台了加强研究生管理、提高研究生教育质量的系列文件，提出要完善研究生培养分流退出制度，“对不适合继续攻读学位的研究生要落实及早分流，加大分流力度”。而要建立实施新的分流退出制度，清算和处理历史欠账，对早该分流退出的学生进行集中处理就成了改革的前提。

清退研究生，尤其是大规模集中清退研究生，对在校生也是一场无声的震慑教育。有效，但不应该成为常态。“清退”本质上是一种教育惩戒，并且是最严厉的教育惩戒。“清退”的严厉和特殊在于，它是一个被动接受的行为，基本上没有任何回转或者商量的余地，学生的声誉自然也受影响。最严厉的方式，本不该成为常规手段。反过来如果当这种大规模集中清退成为常态，学校的教育至少是惩戒或预警体系很大可能出了问题。当然，制度在前，该清退的还要清退，只是这不应该是大学“严出”的主要观感。

集中清退一批研究生，于高校而言，应该是类似于一个“挥泪斩马谡”的行为。学生不能达成学校的毕业要求，必须按章处理，通过严格制度，来规范学生的行为，以达到“不清退”或者“少清退”的教育目的。但另一方面，高校也得“挥泪”反思，怎么样才能更好地让学生不清退或者少清退。这就是加强培养力度，完善导师制度，提高导师指导频率，降低指导学生规模，严格和完善招生考试、课程学习、论文开题、中期考核、论文答辩等环节，真正建立研究生分流退出机制。此外，还应该建立多元灵活的学业管理制度，如休学、转学、肄业、结业等，让学生在毕业和“被清退”的非此即彼之外，还有更多更优的选择。这是研究生管理在数量越发庞大之后必须直面并加以解决的问题。（作者：肖罗，系教育研究者）