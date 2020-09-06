总书记给涉农高校回信一周年，华农有了哪些新变化？

9月4日，华农召开学习贯彻习近平总书记给全国涉农高校书记校长和专家代表的回信精神一周年座谈会。

“涉农高校教师应多思考如何通过课堂教学树立农业自信、助力乡村振兴。”华南农业大学艺术学院教师戚芳妮刚刚夺得广东省第五届高校青年教师教学大赛文科组第一名，她以自己讲授的环境设计学科为例，提出要在教学相长中传承“知农、爱农、学农”精神，在农业课程思政中孕育家国情怀，在专业实践中助力乡村振兴。

9月4日，华农召开学习贯彻习近平总书记给全国涉农高校书记校长和专家代表的回信精神一周年座谈会。

“华农将强农兴农与产业相结合，建设了6个产业学院，建好118门‘农业特色’通识课程和23门‘大国三农’课程。”华农校长刘雅红表示，以总书记回信精神为指导，华农明确提出了建设“农业特色世界一流大学”的战略目标，不断优化人才培养体系、加强科研攻关、强化农业科技服务。

去年，华农5项科技成果获得国家科技进步奖，今年已有2项科技成果通过国家奖初评。华农还组建38支全产业链专家团队，服务全省优势产区和特色产业现代农业产业园等。

华农党委书记王斌伟表示，作为以农业特色为优势的综合性大学，华农要进一步深入贯彻落实总书记回信精神，做到“站位再提高”“落实再着力”“党建再加强”。

“现代农业不再是面朝黄土背朝天，它已然成为了一条丰富多彩的产业链，涉及生产、管理、经营、科研等方面”，华农植物保护学院2019级博士生陈群一认为，亲身参与到农业实际生产当中，是当代涉农学子学农爱农、服务“三农”最好的办法。

【来源】南方日报

【记者】 钟哲

【通讯员】陈芃辰 谢韩