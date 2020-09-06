9月4日，珠海市教育局召开媒体记者座谈会(下称“座谈会”)，通报该局今年各项工作进展情况以及下一阶段工作安排，倾听媒体记者建议。南方日报、南方+记者从座谈会上获悉，珠海中考改革方案有望近期发布。

9月4日，珠海市教育局召开媒体记者座谈会(下称“座谈会”)，通报该局今年各项工作进展情况以及下一阶段工作安排，倾听媒体记者建议。南方日报、南方+记者从座谈会上获悉，珠海中考改革方案有望近期发布。

座谈会由珠海市教育局局长林日团主持。市教育局副局长谢芳，党组成员李晨芳以及相关二级部门和科室负责人参会。

下一阶段，珠海市教育局将在六个方面再发力：

一是在做好疫情防控常态化上再发力。特别是做好港澳籍师生跨境上学服务和高校开学后的各项工作。

二是在开展教育帮扶和精准扶贫上再发力。

三是在加强教育系统党的建设上再发力。将制定出台《关于加强珠海民办学校党建工作的实施办法》，修改完善《珠海市党组织属地化管理高校党委书记、专职副书记选派管理工作办法》，做好向驻珠高校选派书记、专职副书记工作。

四是在增加优质资源供给上再发力。到年底珠海将完成新建和改扩建10所中小学，新增学位1.19万个，建成20所公办幼儿园，新增学位7380个，西部地区建成中小学、幼儿园15所，新增学位1.17万个等，下半年还将择期召开全市基础教育工作会议。

五是在推动教育质量提升上再发力。拟定珠海市教师队伍五年发展规划，做好中考改革方案发布相关工作，开展普通高中自主招生工作调研。

六是在扎实推进“两个专项整治”再发力。按照“马上办、网上办、就近办、一次办”的标准和要求，减轻群众办事负担，提升政务服务能力，进一步健全和完善教育系统干部担当作为的激励机制，按要求开展绩效考核奖励“二次分配”，围绕优化营商环境目标，针对教育行业乱象开展重点整治。

前期珠海市教育局出台了《珠海市教育局关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》(征求意见稿)并召开了听证会。南方日报、南方+记者从当天会议现场获悉，目前珠海中考改革方案内容已拟好，正在走相关程序，有望于近期对外发布。

【撰文】冉小平

【来源】南方号“珠海大课堂”