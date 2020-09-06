思想荟萃！国内外专家齐聚广财大把脉湾区经济发展

9月5日下午，由广东财经大学主办的“广东财经大学2020年湾区经济发展国际论坛”通过网络会议的形式举行。本次论坛的主题是“后疫情时期湾区经济发展的新挑战与新动能”，湾区经济研究国内外学术专家、国内外知名高校及研究机构、企事业单位代表等约300人参加了会议。

9月5日下午，由广东财经大学主办的“广东财经大学2020年湾区经济发展国际论坛”通过网络会议的形式举行。本次论坛的主题是“后疫情时期湾区经济发展的新挑战与新动能”，湾区经济研究国内外学术专家、国内外知名高校及研究机构、企事业单位代表等约300人参加了会议。

专家们从不同层面、不同角度对疫情常态化下的大湾区经济发展进行了讨论，共同助力粤港澳大湾区在新的世界经济形势下，迎接新挑战、激活新动能，实现建成国际一流湾区和世界级城市群的伟大构想。

广东财经大学党委书记郑贤操在致辞中介绍，面对疫情冲击，粤港澳大湾区仍表现出很强的经济韧性和财富潜力优势。广东财经大学一直积极融入国家发展战略，对接粤港澳大湾区建设，致力于建设湾区一流财经高校，持续提升服务湾区经济发展的能力。

“大湾区有很多发展机遇，香港的金融服务，深圳的科技和广州周边地区的先进制造业就是大湾区发展的优势。”渣打银行(香港)资深董事总经理、香港英国商会主席Peter Burnett说道。据悉，本次论坛主要分为两个阶段。第一阶段为主旨演讲，由Peter Burnett，中国财政科学研究院原副院长白景明，前英国东南区经济发展署主席、女王颁发司令勋章获得者James Brathwaite，中国税务杂志社总编辑李万甫作主题演讲。

第二阶段为视频连线对话，视频对话分为两个主题，分别是“疫情常态化下的产业发展对策”和“世界贸易发展的挑战与应对”。

美国詹姆斯麦迪逊大学商学院副教授John Guo，中山大学自贸区综合研究院副院长毛艳华，广东财经大学副校长邹新月，亚洲区块链学会会长蔡志川通过连线对话形式共同探讨“疫情常态化下的产业发展对策”，通过思想交融，集聚智慧，为粤港澳大湾区疫情常态化下的产业发展献计献策。John Guo认为，在当前激烈的岗位竞争、学习内容爆炸性增长和国际单边主义抬头的背景下，更要本着格物、致知、诚意、正心的原则尊重科学，追寻真理，创新人才培养模式。

“大湾区是非常有前景的消费、投资和科技创新的区域，必须发展世界范围内的合作创新，吸引更多的人来大湾区投资、旅游。”澳大利亚科廷大学教授Garry Willinge如是说。他和广东外语外贸大学粤港澳大湾区研究院院长申明浩，广东财经大学经济学院国际贸易专业教授梁碧波，广东互联网经济研究会会长梁锡钧通过连线对话形式共同探讨“世界贸易发展的挑战与应对”，通过分享观点，思维碰撞，为粤港澳大湾区如何应对世界贸易发展的挑战建言献策。

【来源】南方日报

【记者】杜玮淦

【通讯员】唐佩 蒋晓薇