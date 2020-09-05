岭南师院“搭台传艺”传承岭南纺织服饰文化

9月1日，开学首日，番禺区石楼镇茭塘小学内的学生却不在教室，反倒在操场上玩耍，上百名家长则坐在校门前的石阶上。

9月1日，开学首日，番禺区石楼镇茭塘小学内的学生却不在教室，反倒在操场上玩耍，上百名家长则坐在校门前的石阶上。

办了30年的茭塘小学关闭后，尽管当地政府提供了条件更好的新学校，但百余名小学生及其家长担心未来学位没有保障，以生活费、校车费过高等为由，拒绝前往搬迁后的新学校入学。

针对家长们的顾虑，番禺区教育局、石楼镇政府表示，搬迁后的小学不仅办学条件要比旧小学好很多，当地村民的学位也可以得到更好地保障。经过当地政府与村民的进一步沟通，目前超过九成的学生已回到了课堂。

明明是小学搬迁之后办学条件更好了，为何家长们还是不愿意到新学校呢？对此，记者进行了深入采访。

现场▶▶开学首日上百名学生在校门前坐等

“本来今天要去新学校上课的，但爸妈却没让我过去。”9月1日，原本应到新校区上课的二年级学生小芳已经做好开学准备，穿起了整洁的校服，佩戴鲜艳的红领巾。暑假过后，时隔一个多月，小芳早已期待能再次回到课室上课，却只能跟着家长在原茭塘小学徘徊。

“学校突然不开学了，小孩去哪上课？”在学校走廊徘徊走动的郭女士有些迷茫。郭女士称，8月28日下午，她看到村里公告栏粘贴出的通知，需要缴纳来往新学校的校车费，才发现学校已搬迁至新址。

据茭塘西村村委公布的通知称，村委拟聘请校车接送学生来往山海连城小学，本村户籍学生需每人每学期缴纳600元，其中300元由村里出资补贴。

除了搬校区后的交通、餐饮、学杂费等问题，茭塘村村民更担忧以后的学位是否得到保障。村民黄先生告诉记者，家中还有7个月大的女儿，老二的学位是否还有保障，让他发愁，“目前村里家长还没得到学位配额数量的准确回复，难道以后茭塘村要和山海连城小区居民抢学位吗？”

茭塘村原来的小学已经开了30年，为何突然要搬到新的学校去呢？

石楼镇党委委员陆志刚介绍，原石楼镇茭塘小学建校已逾30年，占地面积6410平方米，建筑面积约2500平方米，办学规模仅为6个班，且没有运动场，历经多年设施陈旧，办学条件较差，校舍存在安全隐患，所处位置也不宜改造重建。

“为了满足群众对优质学位的需求，番禺区采取了各种方法来‘填谷、造峰’，提升教学质量。原茭塘小学是番禺区十分薄弱的学校。”番禺区政协副主席、区教育局党组书记冯润胜介绍，为改善办学条件、促进城乡教育均衡，经研究论证，决定实施布局调整，将其归并到邻近2公里内的新建山海连城小区配套小学。

该学校名为石楼镇中心小学山海连城学校，是一所公办学校，办学规模24个班，占地面积21388平方米，建筑面积12978平方米，按省一级学校标准建设。经测算，该校可以满足小区及布局调整后的学位需求。为了快速提升质量，决定引入石楼镇中心小学帮扶，以分校区形式对其在管理理念、师资提升方面给予支持。“比如说原来的小学没有专门的音乐、美术老师，在新的学校则全部配齐。

疑问▶▶村民学位能否得到保障？

采访中，村民郭女士表示，8月28日下午，她看到村里公告栏粘贴出的通知，需要缴纳来往新学校的校车费，才发现学校已搬迁至新址。学校搬迁是否征求了村民意见？村民是否知晓呢？

陆志刚表示，2019年12月，石楼镇政府及教育指导中心将布局调整方案向茭塘东村、茭塘西村两委传达。其后，两村村委分别先后召开村民代表大会，学校搬迁方案获得了村民代表的同意。茭塘东村以及茭塘西村村民会议记录显示，村民曾就小学搬迁后学生上学的交通接送是否到位、相关费用收取是否合理以及原茭塘小学校址的权属等问题进行了讨论，并最终同意两所学校合并。据茭塘东村会议决议文件显示，参加会议表决人数为39人，其中有37人同意，0人不同意，2人弃权。

事实上，除了村民会议之外，茭塘小学将搬至山海连城学校，绝大部分家长早已通过不同途径有所了解。在7月21日茭塘小学的学期毕业典礼上，校长也向全体师生宣布了9月1日的搬迁事宜。

山海连城学校接收了旧小学全部老师，老师们也在暑假期间早已组建了以山海连城学校为名的新家长群。记者见到，多个家长群截图显示，老师都曾经发布过暑假动向、创文等相关的通知，也都得到了家长们的反馈。

有家长则表示，山海连城小区的朋友告诉他，山海连城学校的学位将优先提供给小区业主，村民担心未来学位会受到影响。

对此，9月2日，番禺区石楼镇政府、番禺区石楼教育指导中心下发了《关于保障茭塘东村、茭塘西村村民子女上学合法权利的公开信》。公开信中承诺，石楼镇政府充分保障茭塘东村、茭塘西村村民子女上学的合法权利，保证有充足学位满足适龄儿童入学，今后升学也按公办学校的有关政策落实。

“虽然《公开信》中有提到保证充足学位满足村民子女入学，但随着凯德山海连城楼盘的发展，日后在学位不足的情况下，能否保证学校优先录取村民子女？”一位村民向记者表达了自己的焦虑。

“山海连城学校是区域配套的小学，并非某个小区所有。”冯润胜表示，茭塘村村民与山海连城居民一样，享有区域教育配套保障权利，村民子女入学全部可以得到应有的保障。另外，该片区还规划了一所45班、九年一贯制的学校，不存在公办学位不足的情况。

进展▶▶九成学生已回校上学

据茭塘西村村委此前公布的通知，村委拟聘请校车接送学生来往山海连城小学，本村户籍学生需每人每学期缴纳600元，其中300元由村里出资补贴。有村民担心，搬校区后的交通、餐饮、学杂费等问题可能会增加家庭负担。

陆志刚表示，对家长关心的增加负担问题，政府再次明确提出解决办法:一是校车接送费用问题。鼓励家长自行接送，如不能接送则提供校车服务。对上学、放学校车接送产生的车费，由镇政府及村集体统筹解决，不收取家长接送费。

二是午托、午餐费用问题。根据区中小学生校内课后服务工作要求，学校为学生提供午托、午餐服务，由学生自愿选择参加。若学生自愿参加，所产生费用按现行的区中小学生校内课后服务工作方案执行（午托费每人5元，午餐每人15元）；若学生不参加午餐、午托，且家长不具备接送条件的，可由村委安排校车免费接送，免于家长负担。“学校的午餐由供应商统一配送，因为现在学校就餐人数较少，供应商成本较高，以后学生人数增加后，午餐费用有望有所下降。”陆志刚说。

据介绍，石楼镇中心小学山海连城学校原有学生243人，9月1日有129名学生未按时到新校入学。学校于9月1日下午安排班主任家访，对未返校学生及家长逐一落实通知，告知家长应履行《义务教育法》，依法按时送孩子回校上学，保障孩子接受义务教育的权利。9月3日下午，已有224名学生回校上学，超过了总人数的92%。

番禺区教育局负责人表示，家长提出疑虑的主要原因是不理解政策，掌握信息不实。接下来将继续与茭塘东村、茭塘西村两村村委领导和村民进行积极沟通，希望家长能从孩子成长成才的角度考虑，支持教育部门的有关安排，尽快将孩子送到学校上学。

同时，对于村民关心的撤并后原茭塘小学产权归属等问题，按照国家和省、市各级相关规定执行，产权继续归于村集体。

南方日报记者 徐勉 刘怀宇 朱红鲜 实习生 马思泳