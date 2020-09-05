推进产学研一体化！华南理工大学两基地落户惠城

“华南理工大学教学实习基地”及“华南理工大学就业创业实践基地”将在科技服务、人才培养等方面搭建友好的合作平台。

作为惠州市惠城区高新技术企业的标杆，坐落在惠城区马安镇的惠州市银农科技股份有限公司（下称“银农科技”）走在我国农药研发创新的前列。日前，银农科技发力产学研一体化，与华南理工大学设立的“华南理工大学教学实习基地”及“华南理工大学就业创业实践基地”正式签约揭牌。

银农科技董事长钱炫舟介绍，银农科技一直深耕农药制剂细分领域，坚持走技术创新和产学研结合的道路。此前，银农科技与国内一流科研院校、跨国药企展开技术合作，在产品研发、人才输送、品牌建设等方面收益良多，公司7个发明专利产品在去年通过科技成果评价，其中4个达到国际先进、3个达到国内领先水平。

“华南理工大学教学实习基地”及“华南理工大学就业创业实践基地”将在科技服务、人才培养等方面搭建友好的合作平台。“一方面为学生提供理论联系实践平台，将增强他们的实践能力，帮助他们顺利就业；另一方面推进产学研创新机制深度和广度，为提升企业创新科研能力和促进行业发展提供支撑。”华南理工大学学生工作部副部长鲁明说。

“当前，惠城大力创新驱动发展战略，并为推动产学研对接合作营造良好氛围。”惠城区农业农村和水利局副局长徐海亮说，期待校企双方在产学研方面大胆创新，早结硕果，为惠城推动实施乡村振兴战略落作出更大贡献。

【南方日报记者】卢慧

【通讯员】童年