首次开展广东问卷调查！广东部署2020年全省义务教育质量监测工作

21个地级以上市教育局分管副局长、督导、基教、思政、体卫艺、教研、招考等部门负责同志和省视导员，全省123个县（市、区）及东莞市、中山市实施工作领导小组组长、副组长及成员、县联络员、信息员、县级责任督学代表共计3000余人与会。

8月31日下午，在教育部基础教育质量监测中心的大力支持下，广东省召开了2020年义务教育质量监测工作视频培训会。教育部基础教育质量监测中心常务副主任罗良等专家就今年国家义务教育质量监测实施工作的基本要求，特别是首次实施广东问卷调查工作有关实施细则和操作说明进行了工作培训。省教育厅主任督学李璧亮就做好今年的全省义务教育质量监测工作进行了工作动员并提出了具体的要求。

会议指出，今年以来，全省各地教育部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻省委省政府的各项决策部署，努力克服突如其来的新冠肺炎疫情影响，紧扣主题主线，聚焦核心业务，交出了一份优异的答卷。现在国家经过慎重考虑、克服重重困难，反复斟酌研判，决定在9月28日完成现场测试，足以证明今年监测工作的重要性。各地要发扬抗疫精神，争取在今年的监测工作中再立新功。

会议强调，当前，我省义务教育还面临学生德智体美劳发展不够全面、学生学业负担过重、城乡和地区发展不均衡等诸多突出问题，为此，我省自2016年以来，连续4年实现义务教育质量监测全省覆盖，目的就是要摸清情况、分析原因、提高质量。今年，我们又在国家监测的基础上，首次开展广东问卷调查，就是为了更加精准地找到我省义务教育发展的短板，在监测内容、方式方法、结果运用等方面积极创新完善，逐步打造具有广东特色的监测体系。

会议要求，做好今年的监测工作，一是要提高认识，在“准”字上下功夫。各地要找准政治站位，充分认识到2020年是实施“十三五”规划的收官之年，更是全面建成小康社会的决胜之年。要把今年的义务教育质量监测工作放到党和国家事业发展的这个大局中去思考，去谋划，去落实，要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和全国教育大会精神，紧紧围绕“争先进、当标兵、建高地”中心工作，通过开展义务教育质量监测，全面掌握广东省义务教育质量现状，加强学校内涵建设，促进学生全面发展，提升全省义务教育质量，写好我省教育工作的奋进之笔，交出得意之作。二是要精心组织，在“稳”字上强责任。义务教育质量监测工作是一个较为复杂的系统工程，时间紧，战线长，程序多，环环相扣，稍不注意就容易出现工作纰漏。特别是在目前疫情还未完全结束的情况下，全体参测单位和人员一定要坚持“稳”字当头，丝毫不能麻痹，丝毫不能厌战，丝毫不能松劲，要严密工作程序，严格测试纪律，严抓工作落实，确保监测工作顺利平安进行。三是要加强应用，在“效”字上求突破。义务教育质量监测是体温计，是检测仪。监测报告是国家对区域内义务教育质量状况出具的一份最权威的体检报告。报告出来以后，如何加强结果应用，让监测工作发挥实效，是目前监测工作的重点和难点。各地要从“两个大计”的高度出发，从提高全省义务教育质量的角度出发，从为孩子们提供高质量的教育出发，严格按照我厅《关于义务教育质量监测结果应用指导意见》和市县政府履职考核指标设置以及开展监测工作以来一系列要求，压实各级政府责任，加强各部门协调统筹，制定切实可行的整改方案，读懂报告，用好报告，确保监测工作见效管用。

省教育厅有关负责同志，21个地级以上市教育局分管副局长、督导、基教、思政、体卫艺、教研、招考等部门负责同志和省视导员，全省123个县（市、区）及东莞市、中山市实施工作领导小组组长、副组长及成员、县联络员、信息员、县级责任督学代表共计3000余人与会。