广东实验中学将在白云建两大校区

计划2022年9月开学，将提供超过5000个优质学位。

9月3日下午，广州市白云区人民政府和广东实验中学举行合作办学签约仪式，后者将正式落户白云区。值得注意的是，广东实验中学将在白云新城片区地块和东平片区地块选址同步开办两个校区，一个为九年一贯制学校，另一个则为涵盖初高中的完全中学。两个校区均为公办，计划于2022年9月开学，共计将提供超过5000个优质学位。

广东实验中学的进驻将充实白云核心城区优质教育资源总量，吸引更多高层次创新创业人才和海外归国人才到白云区落地生根。白云区也将依托广东实验中学在管理、师资、科研、人才等方面的优势，与区内教育资源良性互补，引领教育质量的整体提升。

同步开办两大校区132个班提供逾5000个优质学位

根据协议内容，白云新城校区位于白云新城龙湖天奕南侧，总用地面积68亩，实际可建设用地面积54亩，拟开办成九年一贯制学校，办学规模54个班，其中小学36个班，初中18个班；东平校区则位于东平地铁站东南侧，总用地面积246亩，实际可建设用地面积204亩，拟开办成完全中学，办学规模78个班。

“两个新校区以‘2022年3月建成，2022年9月开学’为目标推进建设。它们不是省实的分校，而是省实本部在白云区的校区，其招生、录取均根据广州市公办小学、初中、高中招生的相关政策进行。”广东实验中学党委书记、校长全汉炎介绍称。

广东实验中学白云校区将以什么标准建设和办学？“高中部的投资就达15亿元，硬件设施是一步到位的。我们计划小班教学，每班控制在50人以内。”全汉炎表示，“从现在开始就要为未来的师资做准备。我们要稳步推进，不能急于求成，准备用5年到8年把优秀的师资引进来。今年省实已引进多位博士，其中不乏北大、清华毕业的，人才储备得到了充实，新校区的起点会非常高。”

“两个新校区选址在白云区的中心，我们非常满意。”全汉炎表示，白云区地理位置优越、土地资源丰富、发展规划前景很好，整体教育基础强大，是广州未来最具发展潜力和空间的区域之一，“白云校区离旧校区所在的中山四路只有半个小时路程，我们希望通过立足白云，服务白云，提升白云，进而辐射全市全省，也为学校自身的发展壮大，赢得发展空间和发展契机。”

近年来，社会上出现了择校热，一定程度上反映了人民群众对优质教育的实际需求得不到有效满足。在此背景下，九年一贯制办学成为了一种新的趋势。全汉炎还透露，“我们希望有小学有初中有高中，探索十二年一贯制的办学模式，实验性、示范性是省实的一个办学特色，希望我们在这方面能够探索一条新路。”

内培外引并举新增一批优质学校落户

作为广东省教育厅直属的省级重点中学、广东省首批国家级示范性高中，广东实验中学有着悠久的办学历史、先进的教育理念和雄厚的师资力量，培养了大批优秀人才，是全省乃至全国基础教育领域的领跑者。

按照协议，新校区建成后，广东实验中学将延续优质办学理念，保持领先教育质量，将两个新校区开办为具备先进的办学理念、一流的教学设施设备、一流的教师队伍，一流的管理团队，具有先进教学水平的优质学校，打造“教育航母”，促进全市形成资源共享、优势互补、深度交流、合作共赢、高位均衡的教育格局。

近年来，白云生态环境、产业发展、生活品质等不断提升，为进一步满足人民群众对优质教育资源的需求，白云区坚持“内培”“外引”并举，补齐教育发展的短板，不断完善优质教育资源布局。

内培方面，大力发展“白云本土品牌”。过去3年，白云区在已有3所国家级示范性高中的基础上，增加了6所广州市示范性普通高中，示范性高中总数达到9所，优质高中布局得到进一步优化。在白云新城打造了以培英附属幼儿园、小学、中学一体化人才培养体系为核心的优质教育集群。

外引方面，短短3年时间内，新增广州市铁一中学白云校区、广东外语外贸大学实验中学、广大附中实验中学和小学、花城实验学校和幼儿园等一批优质公办学校以及白云省实、白云六中珠江和白云北大培文等一批优质民办学校。

南方日报记者 谭超 通讯员 云宣 卓巧梅