中山大学新华学院秋季学期开学啦！迎学生分批错峰返校

8月30日至9月3日，中山大学新华学院根据教育部、广东省教育厅关于2020年秋季学期学校疫情防控工作安排，结合学校新冠疫情防控期间学生秋季开学返校工作的整体部署，安排大二、大三、大四学生分批错峰返校。

“一到校门口，就看到了熟悉的老师和风景。”

“终于回来学校啦，超级开心。”

八月的阳光从枝叶交错的缝隙中漏出，一阵风吹来，绿叶就在眼前轻快地翻涌，校园里的一切都在欢迎着同学们重新回家。

春风十里，不如校园有你。8月30日至9月3日，中山大学新华学院根据教育部、广东省教育厅关于2020年秋季学期学校疫情防控工作安排，结合学校新冠疫情防控期间学生秋季开学返校工作的整体部署，安排大二、大三、大四学生分批错峰返校。阔别校园8个月，同学们佩戴着口罩拉着行李，安全、有序地返回到学校，以喜悦激动的心情迎接疫情常态化防控下的新学期生活。

中山大学新华学院广州、东莞两校区学子分批返校

学校领导班子靠前指挥 信网技术助力校园防疫

为做好秋季学期学生开学返校工作，学校党政领导班子在暑期多次召开专题会议，部署各项准备工作。学校发布《关于做好2020年秋季学期开学学生返校工作安排的通知》，为切实加强各项开学工作提供坚实的组织保障。

在学校疫情防控工作领导小组指导下，领导班子靠前指挥，带领各院系、职能部门进一步对校园疫情防控查漏补缺，完善疫情联防联控工作机制，做好应急处置预案等工作，并在学生返校分赴穗莞两校区实地了解学生返校工作情况。

疫情暴发后，校内各单位严格落实“日报告、零报告”和健康状况日报制度，同学们在学校自主研发的“iXH信息服务平台”小程序每日进行健康打卡。学校对计划返校学生进行精准摸排、重点排查，对学生返程信息做到及时登记、精准掌握。

“iXH信息服务平台”小程序是学校面向疫情防控常态化要求设计的信息平台，用于师生返校、每日晨检、等场景扫码获取身份标识信息。学校借助信息网络技术助力校园防疫，辅以校园内智能体温筛查的红外测温仪，实现了“绿码在手、新华畅游”，为学生的生命安全和身体健康保驾护航，满足常态化疫情防控工作需要。

王庭槐校长（左一）新学期检查实验室教学准备情况

王庭槐校长巡视学生返校后的线下考试考场

周云书记新学期检查学生分批返校情况体验进校流程

周云书记检查指导学生返校工作

返校服务指引周到细致 学生入校流程环环相扣

8月30日清晨，学生处、保卫处、总务处、信息与网络管理处等职能部门的教职工，以及相关院系的辅导员、教师早早来到校门口迎接同学们的到来。麻涌镇当地公安、交警等执法同志也在学校入口帮助学校维护秩序，宣传安全知识，共同为学生生命健康筑起坚固的防线。

根据学校疫情防控工作要求，返校学生在校门口进行体温检测，通过后扫描“iXH健康绿码”后方可由指定通道进入校门。校道两侧悬挂的横幅“春风十里，不如校园有你”“亲爱的同学们，欢迎回家”“做好个人防护，勤洗手、多通风、少揉眼”“疫情就是命令，防控就是责任”“重视自身健康，做好自我防护”等横幅诉说着对同学们的叮咛与思念，令重返校园的中大新华学子感到格外亲切。

学校严格做好校门管控，所有进出校门的人都要查验身份，而且要检查健康码。为解决学生行李搬运不便的问题，学校教职工和学生志愿队化身“行李搬运志愿者”，学校校车化作“摆渡车”，共同帮助学生运送行李，校园内到处充满了生机活力与温暖正能量。

学生入校前对行李消毒点统一进行消毒

返校学生在校园内增设的洗手台洗手

校园安保人员对返校学生进行体温测量

返校学生在临时观察点休息并测量体温

返校学生通过红外测温仪通道检测体温

久别重逢归来无恙情意暖 规范管理“硬核”文明返校

为迎接师生返校，学校食堂各档口工作人员早早开始打扫卫生，一如既往地为同学们提供干净整洁的就餐环境和营养美味的饭菜。学校超市、店铺严格检查临期、过期商品，货架上的商品焕然一新，全力做好返校学生生活服务保障工作。

在学生食堂入口处，健康洗手说明随处可见。同学们自觉进行餐前洗手，有序排队进入食堂。同学们纷纷表示，热气腾腾的饭菜依旧是熟悉的“中大新华味道”。

目前，学校图书馆、自习室、电子阅览室等公共场所已全面开放，并接受师生借还图书。返校后，同学们在保持安全距离的前提下，前往图书馆借还图书，为新学期的在学习做准备。

“我终于回学校了”，药学院曾水宣同学返校后迅速地投入到了复习之中，“接下来我还要完成线下考试，为上学期的线上学习画上一个圆满的句号！”

甘锦涛说，“在家待了8个多月后，终于即将抵达心心念念的校园。返校后我们要按照老师的要求做好防护个人措施，以饱满的姿态迎接新的挑战，期待下学期书写属于自己的奋斗故事。”

“回到学校，走在回宿舍的小路上，那种久违的亲切感扑面而来，冲淡了心中的不安。”许文强笑着说，“许久未见的舍友们彼此有了些变化，大家聊着家常，一起收拾阔别九个月的宿舍，彼此的感情在无形中升温。”

“今天回校的心情很激动，也很紧张。我见到了许久未见的同学和老师，回到了熟悉的校园和街道，开心之余还要准备第二天的考试。上学期是我第一次接触网络教学，十分新颖。在家期间，我学会了做更多的饭菜，还长胖了！”张昕宇同学笑着说。

现阶段，疫情防控已步入常态化，在学校疫情防控领导小组，党政班子领导，各院系、各部门齐心协力“硬核”护航下，中大新华万余名学子已分批、错峰、分期平安返回到阔别已久的新华园。此时此刻，希望同学们严格遵守学校疫情防控期间各项校园管理规定，加强个人防护，提高安全意识，同心构筑校园健康安全“防护网”，以积极向上的姿态开启新学期的安全、文明、美好、和谐、有序的校园生活。

秋风起兮白云飞，草木黄落兮雁南归。中大新华张开怀抱，喜迎四面八方学子们返校。久别重逢，甚是欢喜。新学期，让我们携手并进，共同书写新学年新学期的新篇章。