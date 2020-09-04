中山大学新华学院与中山大学中山眼科中心联合召开眼视光学专业教学专题讨论会

眼视光学专业是中大新华与中山大学中山眼科中心合作办学的新专业，已由教育部审批通过并于今年面向广东省正式招生，截止至2020年我校招生工作结束，眼视光学专业顺利招生40人，并面向2018级学生招收了8名眼视光学专业分流学生。

8月25日下午，中山大学新华学院（以下简称“中大新华”）与中山大学中山眼科中心联合召开眼视光学专业教学专题讨论会暨第五学期全体教师备课会。中山大学中山眼科中心副主任、眼科学与视光学系主任卓业鸿，中大新华生物医学工程学院院长陈仲本及各课程负责人参加会议。会议由中山大学中山眼科中心林智老师主持。

据介绍，眼视光学专业是中大新华与中山大学中山眼科中心合作办学的新专业，已由教育部审批通过并于今年面向广东省正式招生，截止至2020年我校招生工作结束，眼视光学专业顺利招生40人，并面向2018级学生招收了8名眼视光学专业分流学生。

本次会议主要围绕眼视光学专业课程筹备及课程安排议题展开讨论。卓业鸿就眼视光学专业背景、四年的本科整体的课程设计、眼视光学的办学模式进行了介绍。结合双方合作办学的特色，他将新的理念融入眼视光学专业建设，并表示希望中山大学中山眼科中心与中山大学新华学院保持密切沟通，期待发挥双方在教学、临床科研等方面的优势，共同促进行业人才培养和技术创新。

会上，中山大学新华学院生物医学工程学院院长陈仲本对《眼科学应用光学》备课组情况进行了具体解读，对课程组教师做出了具体安排，并表示课程会根据学生自身实际情况作出调整。

此外，各课程负责人就教学工作思路、计划进行了热烈讨论。他们纷纷表示会发挥好课程负责人力量，带领、指导老师进行扎扎实实地教学研究与改革，提高组内教师业务能力。