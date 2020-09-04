惠州：为180个中小学打造名师团队

历时1年9个月建设，惠州市惠阳淡水第八小学三和分校9月1日正式开学。这所总投资6000万元、占地面积约1.2万平方米的学校科技感满满，每个教室不仅安装有纳米黑板，还装上了监控系统。

历时1年9个月建设，惠州市惠阳淡水第八小学三和分校9月1日正式开学。这所总投资6000万元、占地面积约1.2万平方米的学校科技感满满，每个教室不仅安装有纳米黑板，还装上了监控系统。

“在惠阳乃至整个惠州来讲，小学里每个教室都有监控系统的，（我们）可能是第一家。”该校校长张云生说。在学校的师资力量方面，惠阳区教育局通过新招聘教师和区内教师调动为学校增配教师，打造优质高效的教师队伍。

这是惠州加大学位供给，尤其是优质学位供给的缩影。今年惠州市政府工作报告提出，将新增学前教育学位2万个以上，新增公办义务教育学位2.5万个。一所好学校离不开优质的师资力量和教师队伍。如何激发教师队伍活力，培养更多名教师、名班主任、名校长，惠州在“优”和“活”两个字上面下功夫。

今年6月，惠州市教育局制定了《惠州市基础教育“头阵计划”实施方案》，计划通过三年（2020-2023年）在职和脱产相结合的系统培养，打造180个中小学“1+N”名师团队，引领校长、班主任、教师专业成长，促进全市高素质专业化教师队伍建设。

除了全市层面的行动，惠州各县区在教师赋能方面动作频频。

“今年高考，我们优投线上线人数84人，比2019年增加31人；本科线上线人数698人，比2019年增加135人，远远高于我们的目标。”惠州仲恺高新区宣教文卫办教育科有关负责人高兴地说。该区每年招聘100-200名优秀教师补充教师队伍。同时，完善从“新任教师”到“教坛新秀”“骨干教师”，再到“名教师”的阶梯培养机制，实施“后备干部挂职培养、选拔任职、高级研修、名校长”多层次的校长提升培养，并组织新教师、骨干教师、校长到深圳、广州等优质学校学习。

“这些年，我外出参加过很多培训，有区里组织的，也有我自己去的，对我管理水平的提升、我们校园文化打造等都有很大帮助。”平南小学校长林色章说。林色章是一名“80后”，2015年通过竞岗担任平南小学校长一职。

在林色章的带领下，平南小学打造了独具特色的“尚美文化”，学校的沙画项目更是全市闻名。平南小学投入10多万元建设沙画专用教室，引进国内沙画名师进校培训师资。几年下来，学校已经从一个薄弱的乡村小学跃升为教育水平优良的城市小学。

今年8月，惠城区教育系统校长换届，不少市区中心区的副校长，被派往农村学校担任校长，把城市先进的教育管理理念带到农村学校。城市优秀、骨干教师派往农村学校任教，是惠城区不断推进教育优质均衡发展的重要举措。

近年来，惠城区重点实施学前教育、义务教育“齐步走”工程，加强农村小规模学校标准化建设，提升农村教学点的办学水平，缩小城乡之间的差距。惠城区教育局局长林初明说，将继续通过优质学校帮扶带动、信息化推动、城乡教师交流等措施，推动城区优质学校与乡村小规模学校间的课程、师资、管理资源“共享”，补短板和扩优质双管齐下，让城乡学生接受公平优质的义务教育。

部分学校存在的教师群体“职业倦怠”的现象也影响城乡教育教学质量的提升。惠州市教育局局长袁清山表示，要解决这一问题，在全市建立中小学教师教育教学能力考查机制是一种可行的探索。“通过组织全市中小学教师进行笔试、教育教学实践等考查工作，在绩效考核、评优评先、职称评审等方面形成激励奖惩机制，让教师的专业素养始终走在育人前面，全面提升教师职业素养和专业能力。”

南方日报记者 谢志清