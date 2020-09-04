广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

惠州：为180个中小学打造名师团队

2020-09-04 08:14 来源：南方日报 谢志清
字号减小 字号增大

　　历时1年9个月建设，惠州市惠阳淡水第八小学三和分校9月1日正式开学。这所总投资6000万元、占地面积约1.2万平方米的学校科技感满满，每个教室不仅安装有纳米黑板，还装上了监控系统。

　　“在惠阳乃至整个惠州来讲，小学里每个教室都有监控系统的，（我们）可能是第一家。”该校校长张云生说。在学校的师资力量方面，惠阳区教育局通过新招聘教师和区内教师调动为学校增配教师，打造优质高效的教师队伍。

　　这是惠州加大学位供给，尤其是优质学位供给的缩影。今年惠州市政府工作报告提出，将新增学前教育学位2万个以上，新增公办义务教育学位2.5万个。一所好学校离不开优质的师资力量和教师队伍。如何激发教师队伍活力，培养更多名教师、名班主任、名校长，惠州在“优”和“活”两个字上面下功夫。

　　今年6月，惠州市教育局制定了《惠州市基础教育“头阵计划”实施方案》，计划通过三年（2020-2023年）在职和脱产相结合的系统培养，打造180个中小学“1+N”名师团队，引领校长、班主任、教师专业成长，促进全市高素质专业化教师队伍建设。

　　除了全市层面的行动，惠州各县区在教师赋能方面动作频频。

　　“今年高考，我们优投线上线人数84人，比2019年增加31人；本科线上线人数698人，比2019年增加135人，远远高于我们的目标。”惠州仲恺高新区宣教文卫办教育科有关负责人高兴地说。该区每年招聘100-200名优秀教师补充教师队伍。同时，完善从“新任教师”到“教坛新秀”“骨干教师”，再到“名教师”的阶梯培养机制，实施“后备干部挂职培养、选拔任职、高级研修、名校长”多层次的校长提升培养，并组织新教师、骨干教师、校长到深圳、广州等优质学校学习。

　　“这些年，我外出参加过很多培训，有区里组织的，也有我自己去的，对我管理水平的提升、我们校园文化打造等都有很大帮助。”平南小学校长林色章说。林色章是一名“80后”，2015年通过竞岗担任平南小学校长一职。

　　在林色章的带领下，平南小学打造了独具特色的“尚美文化”，学校的沙画项目更是全市闻名。平南小学投入10多万元建设沙画专用教室，引进国内沙画名师进校培训师资。几年下来，学校已经从一个薄弱的乡村小学跃升为教育水平优良的城市小学。

　　今年8月，惠城区教育系统校长换届，不少市区中心区的副校长，被派往农村学校担任校长，把城市先进的教育管理理念带到农村学校。城市优秀、骨干教师派往农村学校任教，是惠城区不断推进教育优质均衡发展的重要举措。

　　近年来，惠城区重点实施学前教育、义务教育“齐步走”工程，加强农村小规模学校标准化建设，提升农村教学点的办学水平，缩小城乡之间的差距。惠城区教育局局长林初明说，将继续通过优质学校帮扶带动、信息化推动、城乡教师交流等措施，推动城区优质学校与乡村小规模学校间的课程、师资、管理资源“共享”，补短板和扩优质双管齐下，让城乡学生接受公平优质的义务教育。

　　部分学校存在的教师群体“职业倦怠”的现象也影响城乡教育教学质量的提升。惠州市教育局局长袁清山表示，要解决这一问题，在全市建立中小学教师教育教学能力考查机制是一种可行的探索。“通过组织全市中小学教师进行笔试、教育教学实践等考查工作，在绩效考核、评优评先、职称评审等方面形成激励奖惩机制，让教师的专业素养始终走在育人前面，全面提升教师职业素养和专业能力。”

　　南方日报记者 谢志清

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第17期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235