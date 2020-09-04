深圳：到2025年新增近10万个普高学位

9月1日，深圳中学（泥岗校区）迎来首批新生，高一年级44个班2140名新生将进行为期5天的军训。

9月1日，深圳中学（泥岗校区）迎来首批新生，高一年级44个班2140名新生将进行为期5天的军训。

今年，深圳将新增6所普高学校，进一步提供多样化特色化的高中学位选择。日前，记者从深圳市教育局了解到，2020至2025年，深圳将一次性拿出29个地块保障高中学位建设，其中4个地块建设高中校园，已确定37所高中的建设用地。

高中学位紧缺、公办幼儿园比例偏低等问题，是深圳教育的瓶颈。近年来，深圳加大学位供给，努力实现“有学上”“上好学”目标，满足人民群众对优质学位的需求。

近年来，随着异地高考政策实施和深圳户籍人口迅速增长等原因，深圳学位需求增长显著，同时由于深圳土地资源紧缺，学位十分紧缺。这一矛盾在高中阶段尤为明显。

回应市民的需求，深圳2019年末出台《深圳市高中学校建设方案（2020—2025）》提出，深圳将超常规高质量建设高中学位。到2022年，将新增公办普高学位6万个以上，2023至2025年将再新增公办普高学位3.7万个。通过以上两个阶段的建设，到2025年，将新增公办普高学位近10万个，公办普高录取率达到56%以上。

深圳市规划和自然资源局称，37所高中用地已全部明确具体选址。为了保证高中建设能够超常规、快速实施，深圳市规划和自然资源局会同了深圳市教育局，对规划中的学校从可实施性角度进行了筛选。筛选出来的29个地块具有很强规划操作性。37所高中中，福田区1所、罗湖区2所、宝安区5所、龙岗区6所、龙华区6所、光明区5所、坪山区6所、大鹏区2所、深汕特别合作区4所。

在深圳学位持续增加的同时，如何以优秀师资保障高质量教育？

深圳市教育局相关负责人介绍，近年来，深圳不断创新面向应届生招聘教师办法，通过扩大学校招聘自主权、完善招聘方式、扩大招聘范围等，由过去的“零星式”转向“成批次”引进，中小学优秀人才引进加速。

数据显示，2017年以来，深圳市招聘的9968名毕业生中，研究生学历的有6610人，占比66.3%；从部属师范院校引进优秀毕业生共4892人，占比49.1%，同时，加大从非师范院校引进毕业生力度，从“双一流”A类高校引进优秀毕业生2101人，占比21.1%。其中，清华北大毕业生显著增多，从2017年的6人提升到2020年的245人，占比达8.5%。

“一流的高中必须有一流的师资队伍。”深圳中学校长朱华伟表示，在此前3年多时间里，深中一直在为新校区的开办储才蓄能，引进了100多位高学历、高专业水平的优秀师资。目前深中有博士60余人，北大、清华毕业的教师80余人，哈佛大学、牛津大学、剑桥大学等海外顶尖名校毕业的教师20余人，教授、正高级教师、特级教师、竞赛金牌教练、名班主任共40余人。

外引内培，深圳下大力气开展教师培训工作，提升队伍素质，每年仅中小学教师队伍培训投入经费就超过2亿元。

“收获非常多，学到一些好的内容，不光丰富了专业知识，也拓宽了视野和思路。”在刚刚结束的这个暑假，福田区福田村幼儿园园长陈玲参加了深圳市教育局举办的市级公办园园长提高班的学习。她说，听了幼教专家的园所环境改善、课程设置等前沿课程后，计划借鉴学习，在秋季新学期实施。

深圳市教育局相关负责人介绍，深圳从2015年开始改革中小学职称制度，放开了中级职称比例限制，将副高级职称下放学校评审，还从省里承接了中小学正高级教师评审权。目前，全市中小学正高级教师135名，特级教师326名，两项均居全省第一。

南方日报记者 孙颖 徐峰 马立敏