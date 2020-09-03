秋季学期国家中小学学习资源全新上线，不用注册，免费使用

秋季学期开学之际，教育部组织建设和遴选了秋季学期国家中小学线上学习资源，其中包括了丰富多彩的专题教育资源和覆盖小学、初中、高中所有年级各门学科的课程学习资源。这些资源全部不用注册、免费使用，登录国家中小学网络云平台即可学习。

秋季学期开学之际，教育部组织建设和遴选了秋季学期国家中小学线上学习资源，其中包括了丰富多彩的专题教育资源和覆盖小学、初中、高中所有年级各门学科的课程学习资源。这些资源全部不用注册、免费使用，登录国家中小学网络云平台即可学习。

云平台秋季学期学习资源亮点多多，一起来看↓↓↓

亮点一：做到“三个”坚持

一是坚持育人为本。遵循教育规律和学生身心发展规律，利用专题教育资源和学科课程资源，在平台同步播出《开学第一课》节目，设立“开学季：扣好第一粒扣子”专栏，加强学生理想信念教育，促进学生德智体美劳全面发展。

二是坚持质量至上。坚持高标准遴选建设各类资源，充分体现“国家工程、服务全国、质量至上”的工作宗旨，实现“应急方案”到“精品课程”的全面升级。

三是坚持统筹规划。同有关省份中小学学习资源建设工作有机整合，充分发挥中央电化教育馆的技术优势，调集人民教育出版社、北京市区两级教研部门的专家力量参与课程录制指导和审核把关。

亮点二：依托“四高”开发

本次秋季学期学习资源的制作团队，集中体现了“四高”的鲜明特色，即：教育质量高的地区，办学水平高的学校，教学水平高的教师，专业水平高的技术团队。授课教师以特级教师、市级学科带头人、市级学科骨干教师、区级学科带头人、区级学科骨干教师为主体。

亮点三：复现“真实”课堂

广大中小学生在秋季学期线上学习中，可以跟老师面对面“互动交流”，授课教师全程出镜进行讲授，并配有多媒体触摸屏演示。这种“教师讲解+多媒体大屏”的形式，能够最大程度还原课堂教学的真实场景，复现课堂教学的现场感，为学生营造面对面讲解的氛围，更加契合中小学生的认知特点和心理需求。

亮点四：便于“自主”使用

课程资源呈现上，采用“一课一包”的形式，其中包括微课视频、教师资源（教学设计、演示文稿、其他多媒体素材）和学生资源（在线学习任务单、课后练习）。不仅学生可以用课程包来自主学习，教师也可以用来参考使用。

本次上线的秋季学期中小学学习资源，会在国家中小学网络云平台每周滚动更新，并通过公号推送、专题交流、专线答疑等帮助大家便捷查找学习内容、合理确定学习安排、重点解答难题与困惑。欢迎广大师生继续关注和使用。