关于做好广东省2020年成人高考报名工作的通知

网上报名时间：9月11日-17日，各市招生办处理报名遗留问题时间：9月18日-19日。

2020年全国成人高校招生统一考试将于10月24-25日进行。根据《关于做好广东省2020年成人高校考试招生工作的通知》（粤招〔2020〕10号）要求，为做好我省2020年成人高考报名工作，现将有关事项通知如下：

一、 报名条件

考生报名条件依据《广东省2020年成人高等学校招生工作规定》（粤招〔2020〕10号附件）执行。

二、 报名时间

成人高考报名采用网上报名方式，其中网上审核未通过的、申请照顾加分（除贫困山区县以及25周岁以上照顾加分外）和免试入学等类型的考生必须在报名时间内到所在地市招生办公室指定的报名点交验资格认定材料。网上报名时间：9月11日-17日，各市招生办处理报名遗留问题时间：9月18日-19日。

所有参加全国统考、院校单考和符合照顾录取免试入学的考生均需在规定时间办理报名手续。普通高职（专科）毕业生服兵役退役、“下基层”服务期满的成人本科教育免试生（只能填报省内高校志愿）与成人高考其他类型考生同时报名。

三、 报名流程

（一）网上报名

考生须在9月11日-17日自行上网登录广东省教育考试院成人高考报名网址（http://www.eeagd.edu.cn/cr）进行网上报名（报名流程见附件1）。考生网上报名需认真阅读《考生守则》（附件2）、《考试注意事项》（附件3），了解考生报名考试相关规定和要求，签订《诚信考试承诺书》（附件4）、输入考生个人基本信息，选择考试地点和报名点，填报志愿，申请照顾加分（除贫困山区县以及25周岁以上照顾加分外）或免试的考生同时上传相关材料（原件须到报名点现场核验），绑定手机号，关注省教育考试院官微（gdsksy）小程序采集相片，上传资料并交费。考生报名成功后，所有信息任何人不得更改，具体报名办法按《广东省2020年成人高考网上报名实施细则》（附件5）执行。报考专升本的考生须在网上报名阶段进行在线学历学籍验证（流程见附件6）。若考生无法在报名系统通过专科学历验证，也无法出具“中国高等教育学历认证报告”，报名网址弹出专科学历认证告知书（样式见附件7）通知考生前往学信网（https://www.chsi.com.cn/xlrz/index.jsp）网上申请专科学历认证，并要求考生在10月14日前向地级市招生办公室提交验证结果，逾期不予发放准考证，不安排考试。交纳了报考费的考生，可保留报考资格至10月14日。报考费一旦交纳不予退还。未交纳报名费的考生不予报考，不予编排考场。

（二）现场资格审核

网上报名系统将对考生个人身份、户籍、学历、照片等关键信息进行网上审核。网上审核未通过的、申请照顾加分（除贫困山区县以及25周岁以上照顾加分外）或免试的考生，在网上报名上传相关材料后，须在报名时间内携带原件到所选的报名点进行现场资格审核。

1.网上审核未通过的考生，均须按对应项目提供对应材料原件到报名点由工作人员进行审核。

2.交验资格证明材料。考生须按要求提供相关的学历证明或符合照顾政策证明材料。考生凭无效证件或其他不符合报考条件的证件，获得报名、考试、入学资格的，何时发现，何时取消考生的录取资格，由此产生的后果由考生本人负责。因考生不及时认证，造成不能参加考试和录取的，责任由考生自负。

（1）学历材料。

①高中起点升本科（下称高起本）、专科（下称高起专）。报考高起本或高起专的考生须交验高中毕业证书（中职、技工学校毕业证书或高中毕业文化程度的证明）。高等、中等学校在校生（含应届毕业班学生）不得报考。

②专科升本科（下称专升本）。报考专升本且已取得专科毕业证的考生，须交验经教育部审定核准的国民教育系列高等学校或高等教育自学考试委员会颁发的大学专科及以上毕业证书原件和复印件。我省成人高校的应届毕业生（指报名时未取得专科毕业证，但在2021年春季入学报到时能取得专科毕业证书的考生，此类考生获取毕业证时间截止到2021年3月底），可报考我省成人高等学校，报名时需交验经广东省招生办公室核准的高等学校录取新生名册复印件及学校出具的各学期各科成绩（每科具体分数）合格的证明。参加自学考试各科考试成绩合格，符合毕业条件，但未领取毕业证书的自学考试毕业生可报考我省成人高等学校，报名时必须交验省自考办出具的各科成绩合格、正在办理毕业审核的证明。

（2）录取照顾政策材料。符合免试和录取时加分投档条件的考生，应交验有关证书原件。申请免试入学的优秀运动员需交验本人申请书和省体育行政管理部门出具的《优秀运动员申请免试进入成人高等学校学习推荐表》；具有普通高职（专科）毕业学历的退役士兵，以及参加下基层等项目服务期满并考核合格的人员申请免试入学的，需提交材料详见（粤招〔2020〕10号文）附2；申请加分投档的运动健将和武术项目武英级运动员、一级运动员称号获得者，需出具省级体育行政管理部门的运动成绩证明；自主就业的退役士兵需交验由安置地县（市、区）以上退役士兵安置工作主管部门开具的相关证明；少数民族聚集地区的少数民族考生需提交户籍所在地地级以上民族事务管理部门出具的证明材料；归侨、归侨子女、华侨子女需提交本人或父（母）户籍所在地地级以上政府侨务管理部门出具的“三侨生”证明；台湾省籍考生交验《台湾居民居住证》、五年期《台湾居民来往大陆通行证》或本人户口簿原件；符合其余加分条件的考生需提交相关获奖证书或证明材料。符合原扶贫开发重点县和山区县（见粤招〔2020〕10号文附3）照顾政策的考生，以及年满25周岁人员在考试成绩基础上加20分投档资格由报名系统根据考生身份信息甄别确认，考生无需申请也无需现场审核。未能在报名结束前补充提交相关材料的，视为放弃享受照顾加分政策。报名结束后一律不再受理加分、免试申请。

（三）打印准考证。符合报名资格并完成正式报名的考生，10月16日起可登录报名系统自行打印准考证。

四、 工作要求

（一）加强组织领导。各级招生考试机构要高度重视，切实履行职责，加强对成人高考报名工作的组织领导。要根据今年成人高考报名的新形势和新要求，结合网上报名及本地实际情况做好成人高考报名点的设置工作。要加强对报名工作人员的业务培训和纪律教育，确保工作人员熟悉成人高考报名和考试的各项政策规定和业务流程。要明确各报名点的工作岗位职责和工作纪律，严格落实工作责任制和责任追究制度，对报名点工作人员徇私舞弊、玩忽职守，给予不具备资格考生报考的，将严肃追究相关工作人员责任；涉嫌违法的，移送司法机关处理。

（二）加强报名点管理。各地要加强对各成人高考报名点的监督和检查，确保各报名点严格执行我省成人高考报名工作的相关规定和要求。

1.成人高考报名点根据可接纳报考考生类别进行设置，报考类别包含专升本、高起本及高起专三种类型。各市招生考试机构须于9月5日前将各报名点可接纳的报考类别以及各报名点操作人员名单、联系方式通过报名系统上报省教育考试院信息处。报考类别一经确认不得更改。各报名点操作人员使用的数字证书和登录用户密码另行发放。

2.考生原则上选择在户籍或居住证所在县（市、区）参加考试。任何成人高校、机构和个人不得组织考生跨省参加成人高考报名考试。

3.考生志愿应由考生自行选择填报，报名点不得限制考生院校志愿填报意愿。

（三）加强资格审核。

1.考生报名资格审核。各市招生办公室必须指定专人负责审核未通过在线验证报考专升本考生的专科毕业证书原件和复印件，以及考生毕业学校证明和录取新生名册复印件，并由审核人在复印件上签名，加盖公章。考生凭无效证件或其他不符合报考条件的证件，获得报名、考试、入学资格的，何时发现，何时取消考生的录取资格，由此产生的后果由考生本人负责。因考生不及时认证，造成不能参加考试和录取的，责任由考生自负。

2.照顾政策资格审定。符合免试和录取时加分投档条件（除贫困山区县以及25周岁以上照顾加分外）考生的资格审定由各市招生办指定机构在报名现场审核时进行甄别，审核确认后，将加分标记置入报名系统。经办人在查验考生提供的证明材料原件属实后在考生提供的证明材料复印件上加具“与原件相符”，查验经办人签名、落日期并加盖公章。除满25周岁考生照顾加分、原扶贫开发重点县和山区县政策照顾加分外，其余照顾加分考生资格审核需报省招办复核，各地市按汇总填写的《2020年符合成人高考免试和加分资格考生复核表》名单顺序整理后，连同相关证明材料，于报名结束后报省招生办公室复核。

（四）优化服务水平。各地各报名点应尽可能创造条件为考生报考提供便利和服务。报名审核现场，要提供一定数量可上网的计算机，并按新冠疫情防控要求做好安全防护工作，方便考生现场上网报名交费；要采取行之有效的措施，切实维护成人高考报名秩序。

（五）统筹做好成人高考与高职扩招工作。根据国家部署和要求，今年我省将主要面向退役军人、下岗失业人员、农民工、高素质农民、幼儿园教师、企业员工等社会人员实施高职扩招专项行动，重点开展现代学徒制试点和社会人员学历提升计划。高职扩招专项行动采取自主招生方式，实施在岗培养与学校培养相结合的学徒制培养模式，探索适合成人、方便就学、灵活多元的教学模式，学生毕业后可获得高校普通专科毕业证书。各级教育行政部门、考试招生机构和各有关高校要统一思想认识，提高政治站位，统筹做好成人高校招生和高职扩招工作，充分利用主流媒体和新媒体，大力开展招生政策宣传，科学引导考生报名参加高职扩招专项行动，确保完成高职扩招和成人高校招生任务。

请各市招生办公室（考试中心）及时将本通知转发辖区内县（区）招生考试机构、各报名点。各级招生考试机构、各报名点要积极做好成人高考报名的组织准备工作，加强政策宣传和解读，让每一位考生充分了解成人高考报名考试相关政策和要求，确保我省2020年成人高考报名工作安全平稳顺利进行。

（来源：广东省教育考试院）