本月超30个新改扩建学校启用 佛山再添3.6万个学位

今年是佛山市基础教育实施五年提升行动计划收官之年和两年再延伸的启动之年，佛山市把增强优质学位供给保障能力作为重点工作持续推进，力争完成新改扩建幼儿园68所，新增学位2.5万个；新改扩建义务教育学校39所，新增义务教育学位5.3万个。

8月31日，佛山又有新学校正式启用。位于南海区里水镇的南海双语实验学校是一所九年一贯制全寄宿实验学校，占地面积230亩，建筑面积约168000平方米，办学规模125个班，采取小班化教学，将提供约4800个学位，由佛山市南海区、里水镇两级投资9.4亿元联手打造，致力于打造大湾区教育改革龙头标杆学校。

就在同一天，备受关注的佛山市三水区思贤小学正式落成启用，259名一年级新生成为该校首批学生。三水区思贤小学作为三水区实验小学分校，与三水区实验小学一脉相承，是三水教育名校带动区域发展，“名校＋”重要工程之一，总投资1.8亿元，占地面积近3万平方米，新增学位1620个。

今年是佛山市基础教育实施五年提升行动计划收官之年和两年再延伸的启动之年，佛山市把增强优质学位供给保障能力作为重点工作持续推进，力争完成新改扩建幼儿园68所，新增学位2.5万个；新改扩建义务教育学校39所，新增义务教育学位5.3万个。

前不久，佛山市南海区桂城街道共有5所新扩建学校投入使用，分别为新建的南海实验中学新校区（小学部）、怡海五小和平洲中心小学及改扩建的桂江二小、三小。5校共计投入建设资金6.45亿元，新增学位4000个。

近年来，南海不断增加优质学位供给。2017年起，南海全区建成及在建项目70个，其中小学57所，初中13所，新增义务教育优质学位约3.3万个。2018年完成新建、扩建学校23所，新增学位1.4万个。2019年新建、扩建学校15所，增加学位1.5万个。

2020年秋季期开学，顺德预计有10多所新建、扩建、改建学校（校区）投入使用，目标新增义务教育优质学位26500个。其中，顺德华南师范大学附属北滘学校初中部属于新建工程，总投资约2.5亿元，新增教学建筑面积约40500平方米，预计可新增学位3000个。

位于均安镇新城北区的顺德光正实验学校是由广东光正教育集团投资建设的一所集小学、初中、高中十二年一贯制的全寄宿制高端民办公助学校。该校拥有现代化的教学楼、艺术报告厅、三层室内综合体育馆、地下车库、高标准的400m塑胶运动场以及各类功能场馆，占地面积300亩，校舍总建筑面积约18万平方米，预计可新增学位9600个。

9月1日，佛山市中小学校正式开学，顺德光正实验学校预计开设22-26个教学班，其中小学一年级12-14个班，计划招生540人，初中一年级10-12个班，计划招生500人，合计招生1040人。据不完全统计，今年秋季学期，佛山将有超30个新改扩建学校项目可投入使用，为佛山市再添3.6万个学位。

南方日报记者 王雅铄