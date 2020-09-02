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东莞：全方位推进教育扩容提质

2020-09-02 08:53 来源：南方日报 王慧 黄婷
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　　8月30日，一个别开生面的校园开放日在东莞寮步镇香市一小举行，在这场“让儿童站在中央”为主题的开放日上，即将步入一年级的新生成群结队，感受着新校园。

　　11个月前，这里还是一片水潭。在疫情影响下，香市一小在300多天完工并准时交付使用。作为东莞教育扩容千日攻坚首批完工工程之一，香市一小办学规模48个班，配置学位2160个。首年开学，学校开齐了一至六年级，共24个班。

　　今天，和香市一小一样，东莞共有21所新建改扩建公办中小学学校正式投入使用，释放约2.67万个公办学位，成为东莞近年来在秋季开学最大手笔的公办学位释放。

　　同时，就在刚刚结束的2020年招考季，在入户学生快速增长的冲击下，幼儿园和中小学校全阶段学位依然供大于求，充分满足老百姓教育的需求。

　　东莞将教育定位为湾区战略实施中，支撑当下、决胜未来的重要一环。制度与速度相结合，数量与效率并重。2020年年初，东莞打响了教育千日攻坚组合拳，并实施一系列教育改革创新举措。

　　“东莞推进教育扩容提质千日攻坚行动是举全市之力，全市域动员，全市上下全力以赴共同推进的大事，而非某一个部门、某一个镇街的工作。”东莞市教育局局长叶淦奎说。

　　在编制规划、经费支持、用地保障、审批服务、督查落实、师资配套等各个环节实现全链条支撑，其中每一个环节都注重创新探索，实现从单一的教育联动转变为全链条式的教育统筹协调发展。

　　随着二孩政策全面放开、粤港澳大湾区建设提速、入户政策条件放宽以及城市吸引力的不断提升，东莞近年人口规模、增速发生了新的变化。

　　数据显示，2019至2020学年，东莞中小学幼儿园（不含技工学校）在校生规模为161万，居全省第三，仅次于广州、深圳。2019年与2016年相比户籍在校生年均增加超过6万人，其中户籍在校生仅2019年较上年就新增加了10.2万人。

　　与人口规模和增速相对应，东莞中小学幼儿园学位资源呈现出在校生规模基数大、基础教育扩容速度加快、教育结构较为特殊三大特点，东莞也形成独特的画像特征“个高、长速快、骨架特殊”，这对东莞的优质教育资源供给也提出了更高要求。

　　从2018年起，东莞着力部署新一轮的教育扩容提质，推进公办中小学（幼儿园）新建扩建项目88个，其中至2019年底完成25个，增加学位2.6万个。2020年3月，市政府发布“一号文”，全面启动教育扩容提质千日攻坚行动，将推动新建改扩建公办中小学231所，至2025年将增加学位34.24万个。2020年已正在全力推进新建改扩建公办中小学29所。

　　调动一切积极因素增加公办中小学学位供给，积极回应人民群众的期望关切，离不开教育投入。东莞2019年一般公共预算教育经费的支出179.36亿，占所有一般公共预算支出20.78%，为最大支出。

　　有书读，还要读好书。东莞激励中小学名校开展集团化办学，目前共40个教育集团。同时，大力推进100所品牌学校培育工作，实施义务教育阶段公、民办学校结对帮扶，与中国教科院合作高标准筹设未来学校，扩大“莞式慕课”优质教育资源覆盖面，实现全市教育内涵品质全方位提升。

　　就在今年8月，教育部刚刚公布的“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区名单，广东4个地区入选，东莞是其中之一，这也是东莞优化资源配置，以信息化带动教育优质均衡的积极尝试。

　　南方日报记者 王慧 黄婷

　　统筹：吴少敏 黎詠芝

编辑： 罗予岐

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