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东莞六大举措落实秋季疫情防控

2020-09-01 09:19 来源：南方网
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　　8月20日，南方+报道了东莞市《关于做好2020年秋季学期学校新冠肺炎疫情和突发公共卫生事件防控工作的通知》（以下简称“通知”），明确返校前14天在莞进行自我健康观察，新开办学校未通过验收审批不得安排学生返校，学校按照学生人数600:1的比例标准配备校医。

　　目前东莞秋季开学准备工作及疫情防控工作如何？8月29日，记者从东莞市教育局获悉，截至8月28日，全市高三年级已经正常返校学习，部分初中和高中组织新生开展入学前教育和军训工作，全市中小学校返校人数39488人；部分幼儿园提供托管服务，满足家长需求，返园幼儿47632人。

　　目前尚在疫情中高风险地区师生人数为52人（学生45人、教职工7人），尚在境外师生人数为481人（学生249人、教职工232人），8月17日后从中高风险地区返回师生人数36人（学生32人、教职工4人，核酸检测均为阴性）；8月17日后从境外返回师生人数61人（学生44人、教职工17人，核酸检测均阴性59人，尚有2人待跟踪核酸检测结果），当日从境外入境的中国籍师生人数为6人（均为学生）。

　　接下来东莞还将从六个方面落实秋季开学疫情防控，实施分批分期错峰开学：

　　第一，严格落实新开办学校幼儿园开学验收程序。按照春季学期学校开学的验收程序，组织对春季学期尚未安排学生返校的学校（幼儿园）和新开办的学校（幼儿园）逐一进行现场检查验收，并组织开展应急处置演练，未通过验收审批的学校不得安排学生返校。经市教育局初步统计，今年东莞新开办的中小学、幼儿园共有20所。

　　第二，严格落实学校食品安全工作。联合市场监管部门在秋季开学前，全面开展对学校食品安全的风险隐患排查整治工作。重点加强校园食品源头管理，要求学校不得购买使用进口冷冻肉制品和水产品。

　　第三，严格落实校园安保工作。协调公安部门继续落实好校园主要出入口护学岗机制，确保上下学等重点时段“见警察、见警灯、见警车”。联合公安部门落实对新进教职员工的背景审查工作，尤其做好幼儿园保育员、学校保安和食堂员工等关键岗位的人员审查，严防不法分子混入教职员工队伍。

　　第四，严格落实防控物资储备和应急演练工作。组织各镇街、各学校落实对防控物资、设施设备的供应保障，完善学生返校应急预案，加强师生培训和应急演练。

　　第五，严格落实学生心理健康教育工作。学生返校前后，通过微信公众号、班级群等渠道，增加频率，推送防疫知识和心理健康知识宣传教育，组织学校增加安排学生喜闻乐见的课外活动、心理辅导活动等，广泛营造轻松欢乐的校园环境，帮助学生从暑假状态平稳过渡到校园学习生活。通过视频家访、家长会、微信群等平台加强与家长的沟通交流，引导家长关心关注学生心理健康、有意识化解亲子矛盾，缓解学生返校压力。

　　第六，严格落实分批分期错峰开学安排。指导各镇街、各学校参照春季学期学生返校安排，完善学生返校工作方案，实施分批分期错峰开学，毫不放松抓好师生员工健康监测工作。

　　南方日报记者 黄婷

编辑： 罗予岐

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