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结合职业规划有的放矢去考证

2020-09-01 09:19 来源：光明日报
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　　学生问：听说大学里需要考很多证书，才能在毕业时增加自己的竞争力。我需要怎么规划，考什么证、什么时候考？

　　北京科技大学学生就业指导中心副主任张静：竞争力简言之就是能力的较量，证书是能力的客观评价标准，大学生利用课余时间，考取能力证书是提升竞争力的有效方式。但现在的证书五花八门，如果没有规划盲目去考，也许会得不偿失，浪费了精力和财力，收获一些没有含金量的证书。同学们要结合自己的职业规划有的放矢。对于竞争力比较有帮助的证书主要有两大类。

　　一类是通用技能类证书。外语水平和计算机技能是企业比较看重的通用技能。

　　众所周知，很多企事业单位在选聘高校应届毕业生时，都会设定外语要求，大学英语四六级考试，简称CET-4和CET-6，这两个证书是英语水平的重要证明，学生应该提早准备，争取尽早通过考试，分数越高越好。如果将来希望去国外留学或者到外企工作，那还可以考取托福、雅思、商务英语等证书。

　　随着互联网技术的快速发展，计算机水平也成为企业招聘时看重的重要技能，非计算机相关专业的同学，可以考取全国计算机等级证书，如果计算机水平较高，可以尝试考取行业认证类证书。

　　第二类是专业技能类证书。由于各行各业对从业者的技能需求不同，部分行业和职业会有相对应的专业技能证书，如希望从事教师工作的同学，一般需要考取教师资格证和普通话等级证书；希望进入金融相关行业的同学，一般需要考取会计证，愿意接受挑战的同学可以考取注册会计师证，当然还有其他证书，如证券从业资格证书、精算师等。

　　尽管证书是能力的重要体现，但企业并不会唯证书论。因此，对大学生而言，多参加实习实践活动才是提升竞争力的根本，如计算机相关专业的同学应该熟练运用计算机编程语言，同时具备一定的项目或竞赛经验，在毕业时更容易受到企业的青睐。

编辑： 罗予岐

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