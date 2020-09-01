要不要考研，究竟什么时候做决定比较好？如果将来准备做研究，在本专业领域深造应该如何规划大学四年的学习生活？

学生问：作为一名大一新生，了解到一些学长学姐很早就开始准备考研了。要不要考研，究竟什么时候做决定比较好？如果将来准备做研究，在本专业领域深造应该如何规划大学四年的学习生活？

合肥工业大学汽车与交通工程学院教师花阳：要不要考研，新生们不必过早决定和准备，应先对学业生涯做好规划，明晰每个阶段的任务和目标，有所为，有所不为。

大一，同学们应学好高数、英语、计算机等公共基础课。高等数学对逻辑思维能力的培养至关重要，也是后续研究生阶段数值分析、矩阵分析和偏微分方程数值解法等重要课程的基础。英语是考研科目，也是国际交流、阅读外文文献、撰写论文的重要工具，必须夯实基础，并尽早通过四六级考试。公共基础课是今后专业学习和研究的根本和工具，绝不能心存敷衍，课下要付出更多的时间和精力主动学习。

大二，同学们在学好专业基础课的同时要积极参加科技创新类比赛或研究课题，培养自己的综合能力和创新力。比如我所在的合肥工业大学设立了校级大创项目，让更多的同学有机会在本科阶段进入课题组，进行科研素养的训练，这不仅可以加深对学科领域的了解，也可为将来继续深造打下良好基础。

大三，同学们开始学习专业课，应多参加学术交流，了解学科前沿，构建合理的知识结构。比如我所在学校为所有专业均开设了相应的导论课和学科前沿课，同学们可以通过选修课程加强与专业课老师的交流，探讨学科研究与发展，寻找自己感兴趣的研究方向。

经过两年多的学习，同学们如果发现自己热爱学术，向往简单纯粹的生活，或者想去更好的平台，拥有更多的选择，就可以决定考研了。

关于考研复习，建议大三下学期开始，准备一年时间较为合适。第一轮建议用5个月时间详细、系统地理解数学基本概念，扩大英语词汇量；第二轮建议用3个月左右的时间分章节练习数学基础题，分模块练习英语题；第三轮建议两个月左右，以早年数学、英语真题为主，同时有侧重地复习专业课；第四轮建议两个月左右，以近年真题为主，进行自我评估，查缺补漏，同时加强政治复习。对于考研目标院校，建议在大三下学期尽早确定，以便收集专业课资料，参加心仪院校的夏令营等。