佛山：三水中学附属初中、西南中学将改办为九年一贯制学校

在公办学校阵营中，三水区有云东海学校为九年一贯制学校；三水中学附属初中、三水区西南中学将改办为九年一贯制学校；三水区华侨中学将开启十二年一贯制办学模式。

8月30日，记者获悉，佛山市三水区教育局印发《关于三水中学附属初中与三水区实验小学申请合并办学的批复》、《关于西南中学改办成九年一贯制学校的批复》，同意三水中学附属初中和三水区实验小学合并成为九年一贯制学校，三水区西南中学改办成为九年一贯制学校。

批复称，同意三水中学附属初中与三水区实验小学合并，两校合并保留使用三水中学附属初中名称，办学层次为九年一贯制学校，原三水区实验小学调整为三水中学附属初中小学部，继续在原址办学；同意西南中学改办成九年一贯制学校，保留使用三水区西南中学名称，在原址办学。三校需按照规定及时办理相关变更手续。

记者就批复内容求证三水中学附属初中及西南中学，确认情况属实。两校均表示，相关工作仍在推进中，具体情况日后将详尽公告。

此外，随着三水区“名校+”工程的实施和推进，三水区思贤小学将于9月启用，并引入名校先进理念和资源，打造成传统强校三水区实验小学分校；三水西南十小将调整为三水区华侨中学附属小学。

至此，在公办学校阵营中，三水区有云东海学校为九年一贯制学校；三水中学附属初中、三水区西南中学将改办为九年一贯制学校；三水区华侨中学将开启十二年一贯制办学模式。

【南方日报记者】李周秦