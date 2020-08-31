华师教授将进华附课堂给中学生讲课

华南师范大学的教师将走进中学课堂，为学生讲授必修课，还要管早读、晚修，批改作业，出题改卷。

华南师范大学（下称“华师”）的教师将走进中学课堂，为学生讲授必修课，还要管早读、晚修，批改作业，出题改卷。

28日上午，外聘华南师范大学“课程专家”聘任仪式及省级示范性教师教育实践基地授牌仪式在华南师范大学附属中学（下称“华附”）举行。

“相比大学里动辄上百人的大课堂，中学里四五十人的小课堂更是充满各种意想不到的挑战。”华附党委书记、校长姚训琪介绍，高校教师进中学课堂将于今年秋季学期正式开始，聘期一年。

广东青教赛“金牌课程”将走进华附

此次华附特聘的10位高校教师分别来自华师的文学院、数科院、物电学院、化学学院、生科院、经管学院、历史学院、地科院和计算机学院，将参与常规课堂教学和校本选修课教学实践研究。

据悉，这些高校教师在完成自己在华师的教学科研工作之余，还要像普通中学老师一样担负起日常教学工作，包括早读晚修、出题改卷、面批笔谈等。

华师物电学院博士许桂清是受聘教师之一。他今年刚夺得广东省第五届高校青年教师教学大赛总决赛理科组冠军，准备将自己获奖的“金牌课程”带到华附课堂。

“我讲授的课程是物理学史，把本来面向大学生的内容进行精选、调整，更有针对性，更能契合学生的未来发展。”许桂清计划，课程以选修课的形式面向高一高二学生开展，每周安排一节课，“课上将采取分组学习的形式，我希望把高一高二、男生女生都打乱组合，碰撞出不同的观点。课上采取讨论和讲课相结合的形式，课外还有材料收集和课堂展示环节。”

“我和中学语文老师一样，每周到华附上5节课。”华师文学院副教授、中教法教研室主任周小蓬将承担高一1个班的语文教学。

在大学里，她负责给师范生讲授教学法，“就是教师范生如何成为一名老师”。但面对全新的课堂形式，非常熟悉中学语文的她也坦言“感到了压力”。

周小蓬认为，基础教育和大学师范教育密切相连。进入华附之后，专家团队要和一线老师加强交流，在共同讨论的过程中探索新的教学方式，在实践中总结新经验和成果，发挥师范的引领作用。

将惠及粤东粤西粤北中小学

据悉，华南师范大学-华南师范大学附属中学教师教育实践基地被认定为广东第一批省级示范性教师教育实践基地，有效期6年。除华附外，华师还将与广东实验中学、广州市执信中学等知名中学共建教育实践基地。

记者查阅文件发现，参与此次合作共建还有岭南师范学院、韩山师范学院等高校，惠及粤东粤西粤北地区的中小学。

作为其中一员，许桂清对这种合作形式感到振奋：“大学老师能给中学师生带来学术研究的范式，带来更广阔的视野；同时，中学一线的教学经验也能反哺大学课堂，对大学教师的教学能力有很大提升，对我们培养的师范生也有重要的借鉴意义。”

姚训琪表示，未来华附与华师在教育教研方面将进行更多实质性的改革探讨、深度合作，有利于提高华附的课堂教学质量、教师科研水平和专业素养等核心竞争力。两校还有可能在专题研究、协同教研、定期培训、岗位交流等方面开展合作。

【南方日报记者】钟哲 实习生 梁嘉颖

【通讯员】李芸