岭南师院第七批西藏支教队如期抵达

8月15日至21日，从南海之滨的广东湛江到雪域高原的西藏林芝，一首歌曲在两地师生心中反复吟唱，一部影片让众多观影者热泪盈眶。

“白云奉献给草场，江河奉献给海洋， 我拿什么奉献给你……” 8月15日至21日，从南海之滨的广东湛江到雪域高原的西藏林芝，一首歌曲在两地师生心中反复吟唱，一部影片让众多观影者热泪盈眶。

33载援藏接力传承

8月15日，在岭南师范学院2020年西藏支教队出征仪式上，支教队队长周艳红从该校党委副书记黄达海手中接过支教队的队旗，接过学校传承33年的“援藏良驹”接力棒，也拉开了教育部高校思想政治工作精品项目纪录片《援藏良驹》的首映。

《援藏良驹》纪录片由教育部高校思想政治工作精品项目《传承三十一载“援藏良驹”的荣光——教育援藏的实践与探索》项目组于2019年进藏摄制，以岭师西藏支教队队员李昭桐为主人翁，折射岭南师范学院三十多年来师生、校友接力教育援藏的坚守与传承，带给人直击心灵的震撼与感动。

“今年，我们选择在支教队的出征仪式上进行影片的首映，就是对新一批援藏支教队员有力的行前教育和出征动员，让同学们以行动作最好的传承！”黄达海介绍。去年，项目组用影片来真实记录岭南师院三十多年在教育援藏过程中彰显的使命担当、家国情怀、实干奉献和传承坚守，从而在新的起点上进一步落实立德树人的根本任务，推动教育援藏工作向前发展。

受疫情影响，岭南师院2020年西藏支教队采取了“云动员”“云体检”“云选拔”的全新组织形式，获得了同学们应者如云的响应，如期选拔出29名大四优秀学生作为学校第七批援藏支教实习生进藏作为期半年的支教服务。

促进教育均衡的“精准扶贫”

8月19日，经过三天三夜，经过汽车、列车的三次换乘，岭师西藏支教队跨越了三千多公里，陆续抵达西藏林芝的幼儿园、小学、中学等10个支教单位，也将《援藏良驹》纪录片送到各支教点展播。

“援藏支教实习是岭南师范学院在2014年先行试点探索的项目，目前已被推广到广东12所高校共同参与，成为新时代粤藏携手深化学生家国情怀教育的有力抓手。”林芝市教育局党组副书记、副局长吴珍珠在观看《援藏良驹》纪录片后这样评价。她认为，援藏支教实习已成为粤藏两地大中小幼学生之间传递和培育爱党爱国情感的桥梁，是粤藏携手铸牢中华民族共同体意识、深化新时代爱国主义教育的创新举措。

“岭南师范学院的援藏支教实习就是促进教育均衡的‘精准扶贫’。同学们的支教行动是对岭师‘援藏良驹’精神和校训精神最好的诠释。”工布江达县政府副县长天浩然在欢迎仪式上充分肯定了岭南师院的援藏举措。

“在岭南师范学院的大力支持下，教育均衡之花开遍‘彩虹之乡’的每一个学校。”林芝工布江达县教体局副局长魏颖观看《援藏良驹》纪录片后热泪盈眶，几度哽咽。

冲刺全面小康的“定点攻坚”

娘蒲乡中心小学海拔近四千米，是工布江达县海拔最高、条件最艰苦的学校。为迎接岭南师院新一批支教实习生的到来，全校师生集中在一起，向到来的客人献上洁白的哈达，一同观看《援藏良驹》纪录片，就像过节一样高兴。

“岭师大学生的支教给我校带来了全新的教育理念、引领学生健康成长，帮助学生养成了良好的行为习惯，帮助我校渡过难关。特别是今年，我校学生人数从四百多人增加到了五百多人，但老师只有19位，除了教学还要兼顾留宿学生的生活。如果岭师的实习生不来，我们排课都成问题。现在岭师一次给我们派来8位大学生，真是‘雪中送炭’！”娘蒲乡中心小学校长李健元的欢迎致辞透着激动与兴奋。

“娘蒲乡中心小学常年缺教师，在林芝市35所小学的教育指标考核中常常排在末位。岭师的支教能有效解决该校师资队伍的数量问题和结构问题。”在岭南师院的支持下，魏颖也对娘蒲乡中心小学的新发展充满期待。

“在全面小康的冲刺之年，我们的教育援藏要实施“精准帮扶、定点攻坚”的新机制，瞄准西藏林芝基础教育还存在的薄弱环节，集中精力做啃硬骨头、补短板的工作。”黄达海介绍，今年六成的援藏支教实习生派驻工布江达县海拔最高、底子最薄的东部三乡，以实际行动投身全面小康的冲刺攻坚。对娘蒲乡中心小学，除了派去最多的大学生，还将提供针对性的教研支持，帮助他们打好翻身仗。

【南方日报记者】杜玮淦

【通讯员】邓倩文