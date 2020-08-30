又添一所公办完全中学！广州奥林匹克中学揭牌

天河区又添一所优质完全中学。学校实行精品化小班教学，今年迎首批学生。同时，打造科技+体育+艺术特色课程，校企共建实践特色基地。

广州又添一所公办完全中学！27日，天河区举行广州奥林匹克中学揭牌仪式，标志着广东省首家以奥林匹克命名的公办中学正式开办，天河区又添一所优质完全中学。学校实行精品化小班教学，今年迎首批学生。同时，打造科技+体育+艺术特色课程，校企共建实践特色基地。

新起点：广东省首家以奥林匹克命名的公办中学，小班教学今年迎首批学生

在操场上，新一批高一新生正在进行为期三天的军训；学校中，崭新装修的多个课程学习空间首次亮相……依托广州市示范性高中东圃中学创建的广州奥林匹克中学正式揭牌，以“高起点规划、高标准建设、高质量开办”为目标，高位创办。

据介绍，广州奥林匹克中学是广东省首家以奥林匹克命名的公办中学，是天河区重点打造的自主教育品牌。学校依托广州市示范性高中东圃中学创建，位处广东奥林匹克体育中心，连接天河智谷、金融城、智慧城等科技、经济发展的新高地。

据广州奥林匹克中学教导主任陈邦平介绍，学校现有初中和高中两个校区，总规模为73个班，学生3118人，教师294人。今年首届高一招生9个班，320人，实行小班化精细化教学。

广州奥林匹克中学校长汪明微透露，学校即将启动优教行动，从优教师团队、优德育、优课堂、优课程、优教学质量的五环相扣进行提升。学校重视对学生胜任未来的核心素养和关键能力的培养，重视以开拓创新的精神从事教学改革，重视教育教学质量的高标准，重视学生兴趣特长与个性的发展，重视创设浓厚的校园文化氛围，办成一所高水平、现代化、在全国具有较高知名度的一流学校，使之成为教学改革和科学研究的实验性学校、教育教学示范性学校以及对外开放、特色优质的窗口学校。

新特色：科技+体育+艺术特色课程，校企共建实践特色基地

VR、人工智能、无人机、地球化学……揭牌仪式上，六大校企共建特色课程首次亮相，崭新装修的多个课程学习空间中，入驻了小鹏汽车、无人机、3D打印等多个高科技教育项目。

广州奥林匹克中学的办学定位为“教育质量优异，科技、体育、艺术三翼齐飞的完全中学”，建成“优质+特色”的未来学校，办成“广州领先、全省示范”的特色高中。学校全面优化课程设计，除了高效优质的国家课程，学校还系统开展“融创课程”，涵盖厚德课程、身心健康课程、科技创新课程、艺术统整课程和生涯发展课程等五大门类。

在现场，学校与中科院地化所、中科院能源所、省机械所、佳都科技、小鹏汽车、黑格科技、极飞科技、玖的科技等高科技企业，与天河体育中心、省黄村体育训练基地、省奥林匹克体育中心等单位合作共建课程和实践基地，创新“好课程好项目”激励机制，进行协同育人的新探索。

“在科技上，我们通过与众多高科技企业、院所共建共享课程师资；在体育上，未来将奥体中学、黄村训练基地实现场地和教学资源共享，开设射击等特色课程，计划向更高级的体育院校输送人才；在艺术上，聘请外面美术团队进驻，培养学生的艺术特长。”陈邦平透露。

新进展：投入近3000万元新建8个学习空间，面向高校聘请专家和奥运冠军等专业团队

学校抓住创建契机，全面优化教育教学质量，全面提升办学环境和水平，精准定位特色错位发展，为天河教育乃至全市的教育发展注入新活力。

学校实行整体设计、分步实施的方式，进行校园空间设计和改造。2020年投入近3000万元进行首批改造，新建了头脑奥林匹克创意中心、艺术中心、多功能创新中心、体育俱乐部、生物科技室等8个学习空间，未来在3年内继续加大投入，拓宽办学空间和校园环境，高标准配备设施设备。

据介绍，广州奥林匹克中学汇全国教育精英打造名师团队。学校现有市级以上名校长、名师、名班主任工作室主持人3人；正高级教师1人；特级教师2人；南粤优秀教师2人；市级以上骨干教师、优秀教师65人次，教师精英荟萃，为学校的高起点办学提供了坚强保障。2020年面向全国引进高层次人才、招聘骨干教师和优秀毕业生35人，大多数教师都毕业于985、211知名大学，硕士研究生占63%。同时，学校还面向高校聘请专家导师和奥运冠军等专业教练团队。

新名片：打造天河教育新名片，启动学校发展“优化键”和“快进键”

天河区教育局根据教育战略布局和区域特点，将广州奥林匹克中学的办学定位确定为“教育质量优异，科技、体育、艺术三翼齐飞的完全中学”，办成“广州领先、全省示范”的特色高中。整体设计学校文化理念，引领学校优质发展。

广州奥林匹克中学正式揭牌，这是学校承前启后、继往开来的里程碑。作为天河区重点打造的自主教育品牌，广州奥林匹克中学面向全球公开征集校徽校歌，通过广泛调研、专家论证学校的文化理念。确定了“厚德行健，点亮人生”的办学理念。同时，确定了“助力师生圆梦人生赛场”的办学愿景，体现了学校以师生的自主发展为基础，通过教育激发他们的主观能动性，唤起奋斗激情，帮助他们通过努力拼博实现人生梦想，最终赢得成功闪亮的人生。将奥林匹克精神融入教育，帮助师生实现人生价值的动力，更是“厚德行健，点亮人生”办学理念践行体现的教育情怀与美好愿望。

确定了“更快、更高、更强”的学校精神。“更快、更高、更强”的精神落实到学校育人上，体现出三个层次：首先是学校以更高效的管理、更高水平的师资、拥有更高的增值能力；其次是指教育促进学生能更快地适应社会与时代的需要，能够自主快步发展，能够在多元、多样、多彩的教育中快乐地成长；最终培养出拥有扎实的基础、鲜明的个性、强健的体魄、坚强的意志的“强素质”人才。

【南方日报记者】郭苏莹

【通讯员】胡勇