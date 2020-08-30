南山区形成全链条优质教育格局 今年教育投入77.52亿元

近三年，南山教育连续荣获7份表扬书、3份嘉奖令。南山区教育局局长刘根平指出，全体南山教育人要珍惜荣誉，迎接挑战，努力创建世界一流教育。

南方日报讯 “做大了总量、提升了质量、应对了变量。”8月25日，深圳市南山区教育系统2020年暑期校（园）长学习会暨校长领导力提升第三期培训会上，南山区教育局用“三个量”概括了2019至2020学年南山教育事业取得的一系列新成绩。

近年来，南山区不仅中小学学位不断增长、优质均衡迈出新步伐，还在应对疫情上连闯“外防输入、复工复产、严控境外输入、返校复学”四道关口，交出满意答卷。

近三年，南山教育连续荣获7份表扬书、3份嘉奖令。南山区教育局局长刘根平指出，全体南山教育人要珍惜荣誉，迎接挑战，努力创建世界一流教育。

全区公办幼儿园增至65所

当前，南山区正处于快速发展期，人口长期处于“净流入”状态，无论是户籍人口还是实际管理人口，都在不断增长。为此，南山教育千方百计增加学位供给。过去一学年，共新建、改扩建公办中小学校4所，增加学位4600个，有力地满足了新增人口的入学需求。

学位的纾困一定程度上也得益于教育上的大手笔投入。从1990年1262多万元到2020年预算的77.52亿元，南山教育经费增长了近614倍，生均经费也从1990年小学730元、初中1513元，到现在的小学近4万元、初中近4.7万元，分别增长了近53倍、30倍。

截至目前，南山区全区公办幼儿园增至65所，公办幼儿园在园儿童比例达33%。去年，南山还建成全市首家区级特殊教育学校——龙苑学校，形成了学前教育、义务教育、高中教育、中职教育、高等教育、特殊教育和社区教育的全链条优质教育格局。

与此同时，南山教育优质均衡也迈出了新步伐，过去一学年，通过集团化办学、合作办学等方式，促进教育优质均衡发展。高考成绩接连领跑，去年，高考“三率”稳居全市各区之首。今年，高分优先投档率继续保持在50%以上，本科率93.65%，均远高于全市平均水平。

树立“五种思维”，当好“三种角色”

当日，开班仪式上，南山区区长黄湘岳提出，希望南山教育人树立战略思维、系统思维、创新思维、开放思维、辩证思维“五种思维”；希望校园长们当好党建责任人、教学示范者和师生服务员三种角色，始终“在岗、在位、在状态”，全力办好人民满意的教育，为南山建设世界级创新型滨海中心城区，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区，做出新的更大贡献。

刘根平强调，南山区要进一步坚守教育理想，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；进一步加强学习反思，追寻教育的本质，思考学校教育价值，重构教育教学生态；关注疫情对教育的改变，重新发现教育价值，重构教育内容，关注核心素养与21世纪技能，以科技重新定义公平，重新思考教与学的方式。实现南山教育“让每一所学校都优质、让每一位教师都精彩，让每一个孩子都幸福”的教育目标。