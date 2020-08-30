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粤7所高校备案27个交叉学科

2020-08-30 08:20 来源：南方日报
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　　8月27日，教育部官网公布《学位授予单位（不含军队单位）自主设置二级学科和交叉学科名单》（截至2020年6月30日）。全国共有160所高校的549个学科完成交叉学科备案，广东共有7所学校的27学科完成备案。其中，中山大学有9个学科入选，数量位列全国并列第1名，暨南大学、南方医科大学和华南理工大学紧随其后。

　　记者梳理发现，每个学校备案的交叉学科都是极具特色的优势学科，符合新时期经济社会发展的主要趋势。如中山大学的超级计算机与高性能计算、华南理工大学的软物质科学与工程、暨南大学的药事管理学、南方医科大学的传染病预防控制等。

　　据悉，今年7月29日，全国研究生教育会议决定，新增交叉学科作为新的学科门类，成为我国第14个学科门类。有教育界专家认为，加快培养交叉学科高层次人才，有利于应对当前国家治理、国际复杂形势需要，推动研究生教育深层次改革发展。

　　此外，本次还有442所学校的4917个学科完成了二级学科备案，广东共有19所学校的184个学科完成备案。其中，华南师范大学、暨南大学共有22个学科入选，位列全国并列第55名。紧随其后备案学科较多的学校是，华南农业大学20个、中山大学18个学科、广东工业大学16个学科、广东外语外贸大学、深圳大学各13个学科、广州大学10个学科、华南理工大学9个学科、广州中医药大学8个学科。此外，广东海洋大学、广东医科大学、南方医科大学、广东财经大学、仲恺农业工程学院、广州体育学院、南方科技大学、广东技术师范大学、五邑大学都榜上有名。

　　【南方日报记者】杜玮淦

编辑： 罗予岐

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