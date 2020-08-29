教育部：中小学生近视率半年增加11.7%

疫情期间，不少学生观看电子屏幕时间增长，户外运动时间减少，对视力产生影响。教育部27日在新闻发布会上介绍，教育部调研发现，中小学生近视率半年增加了11.7%。

疫情期间，不少学生观看电子屏幕时间增长，户外运动时间减少，对视力产生影响。教育部27日在新闻发布会上介绍，教育部调研发现，中小学生近视率半年增加了11.7%。

教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰说，教育部对9个省（区、市）小学、初中、高中学生在疫情期间视力变化情况做了调研，结果“很不乐观”。与2019年年底的数据相比，6月份所做的调研显示，这半年，中小学生近视率增加了11.7%，其中小学生的近视率增加了15.2%。

王登峰介绍，下一步，教育部将采取相关措施，严格落实青少年近视防控工作的要求。

“一是要控制在线学习的时长。”王登峰说，关于在线学习的时长，原则上要求小学不超过两个小时，初中不超过三个小时，高中不超过四小时，而且每次连续看视频的时间也有明确的要求。

“第二，还是要加强体育锻炼。”王登峰说，最近将出台加强学校体育工作的文件，强调中小学生在课外也至少有每天一小时的户外活动和体育锻炼的时间。

王登峰说，此外，还要进一步完善评价机制，加强宣传教育活动，倡导爱眼护眼，加强眼视光的检测和配镜相关市场和经营主体的管理，形成全社会共同关注、共同解决青少年近视问题的氛围。