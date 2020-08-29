南科大两千多名新生报到

到学生卡、穿上书院新生T恤、与可爱的吉祥物合影、打卡校园……8月27日，南方科技大学（下称“南科大”）校园里洋溢着欢声笑语，该校2000多名2020级本科生和研究生新生报到，开启大学时光。

领到学生卡、穿上书院新生T恤、与可爱的吉祥物合影、打卡校园……8月27日，南方科技大学（下称“南科大”）校园里洋溢着欢声笑语，该校2000多名2020级本科生和研究生新生报到，开启大学时光。

当天，学校按照“一站式”服务原则，组织新生按秩序逐一办理各项报到手续。为确保疫情防控特殊时期迎新工作万无一失，学生宿舍11栋、12栋、17栋及台州楼分别设置多处报到点将人流分散。在工作人员指引下，新生们都严格按照间隔指引排队，有序报到。来自“新生营”“大学长”“先锋团”等各个学生组织以及主动报名的党员志愿者，分散在迎接新生的各个角落，提供各种贴心指引和相关服务。

学生工作部、六大书院以及各个学院还为新生准备了贴心的新生大礼包。专属设计的特色帆布袋、T恤、晴雨伞、水杯、卡套……每一个精心准备的物品，是关怀亦是期待，为新生开启新的征程助力。

今年，南科大共录取本科新生1097人，录取研究生新生1475名。本科录取方面，面向22个省（区、市）继续采用基于高考的综合评价录取模式，择优录取。生源质量继续提升，所录取的新生不仅在创新能力、综合素质、平时学业等方面表现突出，高考成绩也十分优秀，居省前1000名的优秀考生相比去年大幅增加。

研究生录取方面，南科大2018年获批博士学位授权单位，2019年开始独立招收培养硕士研究生、博士研究生，同时继续与境内外知名高校联合培养研究生。今年，该校录取研究生包括硕士生920人、博士生555人，研究生新生来自清华大学、北京大学、南洋理工大学、帝国理工学院等国内外300余所一流高校及科研院所。今年录取的新生中还包括来自葡萄牙、越南、马来西亚等国家的留学生34名（含本科生和研究生）。受疫情影响，留学生新生暂不到校报到。

【南方日报记者】孙颖 【通讯员】吴一敏）