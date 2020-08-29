广州中职学校录取22155人

年在广州招生的各类中职学校共107所，其中职业高中17所，市、区属中专24所，省属及跨市中专23所，技工学校43所。各类中职学校共录取22155人，其中职业高中录取7099人，普通中专录取10555人，技工学校录取4501人。

8月27日，广州进行中职学校统一投档录取。今年在广州招生的各类中职学校共107所，其中职业高中17所，市、区属中专24所，省属及跨市中专23所，技工学校43所。各类中职学校共录取22155人，其中职业高中录取7099人，普通中专录取10555人，技工学校录取4501人。

广州市电子信息学校、广州市幼儿师范学校、番禺区新造职业技术学校等23所学校（含校区）的招生计划全部完成，65所学校（含校区）的计划完成率在50%以上。三二分段专业最受考生青睐，生源充足。433个三二分段专业共提供招生计划9323个，录取7953人，计划完成率约为85%。番禺区新造职业技术学校计算机网络技术专业、广州市旅游商务职业学校商务英语专业和广州市电子信息学校数字媒体技术应用专业等276个三二分段专业计划完成率为100%。

广州高中阶段学校统一录取工作已全部结束。广州市招考办相关负责人提醒，接下来将进行中职学校新生报到注册和中职学校补录工作。已被录取的新生须按学校通知的时间到校报到注册，8月30日前不报到的，招生学校将注销录取结果。广州市招考办将在8月31日公布中职学校补录计划。符合中职学校补录规定的考生可自行联系中职学校，以注册入学的方式参加补录。

【南方日报记者】马立敏 【通讯员】穗考宣