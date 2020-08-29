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我省本科批次共录取28.6万多人

2020-08-29 08:20 来源：南方日报　
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　　27日，我省本科批次录取工作圆满结束。据统计，今年我省本科批次院校共录取28.6万多人，完成原招生计划的101%。

　　其中，文科类录取8.06万多人，理科类录取17.69万多人，体育类录取0.41万多人，音乐类录取0.33万多人，美术类录取1.47万多人，舞蹈类录取800多人，广播电视编导类录取790多人，艺术类校考录取0.52万人。

　　从投档录取情况看，今年我省本科批次院校生源良好，绝大部分院校第一次投档即满档，投档分居高不下，主要呈现“一低两高”的特点。

　　“一低”即考生退档率低。今年因考生身体条件不符合专业要求、不服从专业调剂的退档人数进一步减少，如普通文理类高分优先投档线上仅退档396人，体育类、艺术类、舞蹈类和广播电视编导类统考仅退档39人，均低于去年。

　　“两高”即投档率高、录取率高。一是投档率高。考生档案的投出率与高校预期的契合度大大提高，本科批次整体投档率理科为99.98%、文科为99.97%，均创历史新高。特别是民办院校由于办学条件和基础设施不断增强，今年生源情况较好，省内民办院校文理科均投满档，投档线普遍比往年有所提高。二是录取率高。今年所有院校，无论是公办院校还是民办院校，无论是省内院校还是省外院校，无论是经济发达地区院校还是中西部等区域传统“冷门”院校，无论是普通文理类院校，还是体育、艺术类院校，均受到考生“追捧”，特别是高分优先投档线上的高校生源火爆，共录取88487人，投档录取率达99.55%，创历史新高。

　　根据招生录取日程安排，8月29日，我省将陆续开始提前批专科和专科批次院校的投档录取工作。

　　【南方日报记者】吴少敏 钟哲 【通讯员】粤考宣

编辑： 罗予岐

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