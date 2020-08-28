广东成人高等教育学士学位外国语水平考试9月7日报名

统考语种为英语、日语、俄语、德语、法语。

根据《关于做好广东省2020年成人高等教育学士学位外国语水平统一考试报名工作的通知》（粤考院函〔2020〕83号），现将我省2020年成人高等教育学士学位外国语水平统一考试（以下简称“统考”）工作，现将统考报名工作的有关事宜通知如下：

一、报考对象及条件

经教育部批准，国家承认学历的普通高等学校、独立设置的成人高等学校举办的函授、夜大、自学考试、大专起点本科班、网络教育等成人以及高等教育自学考试本科在校生、应届毕业生（含港澳台学生）拟申请学士学位者均可参加报名考试。

普通高校插班生未有本科外语课程成绩者，毕业时必须参加并通过本年度外语统考，方可申请学士学位。自学考试本科毕业生在毕业后半年内，可申请学士学位。根据国家有关规定，其他任何形式的往届毕业生，不得再参加成人学士学位外语水平统考。

成人本科毕业生除了达到本专业规定的公共课(政治理论课和外国语)、基础理论课、专业基础和专业课的平均成绩，毕业论文(毕业设计或其他毕业实践环节)的成绩均达到优良，以及通过学位授予学校组织的课程考核和全省统一命题统一组织的外国语水平考试，且成绩及格者方可向学位授予学校申请学士学位。

二、统考语种

统考语种为英语、日语、俄语、德语、法语。

非外语类专业成人本科生的应试语种为其所学专业教学计划规定的公共外语语种，外语类专业成人本科生的应试语种为其所学专业教学计划规定的第二外语语种。

三、统考内容、范围、方式

（一）2020年起，英语将根据《成人高等教育本科生学士学位英语水平考试大纲（非英语专业）》（第二版）进行命题；日语将根据《成人高等教育本科生学士学位日语水平考试大纲（非日语专业）》进行命题；俄语将根据《成人高等教育本科生学士学位俄语水平考试大纲（非俄语专业）》进行命题；德语将根据《成人高等教育本科生学士学位德语水平考试大纲（非德语专业）》进行命题；法语将根据《成人高等教育本科生学士学位法语水平考试大纲（非法语专业）》进行命题。

以上考试大纲均由教育部学位与研究生教育发展中心组织编写、高等教育出版社出版，考生可自行登录高教社网上书城（http://www.hepmall.com.cn）或各大电商书城购买。

（二）2020年统考方式全部采用笔试。

四、工作安排

（一）时间安排

报名时间：2020年9月7日9：00-9日17：00；考点学校审核时间：2020年9月7日-11日；网上缴费截止日期：2020年9月14日；打印准考证时间：2020年11月2-7日；考试时间：2020年11月7日（星期六）9:00至11:00。

（二）报名方式

符合本次报考资格的考生须在规定时间内通过广东省成人本科学士学位外语统考报名网站（https://www.eeagd.edu.cn/crxwwy）进行网上报名，具体报名流程及注意事项见附件1。

（三）考试费用及缴纳方式

根据广东省物价局、广东省财政厅粤价函〔2009〕186号文件的规定，成人本科学士学位外语水平全省统考考试费按每位考生120元收取。考点审核通过后，考生以网上缴费方式缴纳考试费。

五、其他有关事项

（一）我省原则上按照学位授予学校设立考点，学生一般应到学位授予学校参加考试，具体考试地点，以准考证上显示为准。

（二）除本省考生外，我省仅接受在广东省教育厅审核并经过登记备案，由主办院校所在的省级学位办同意的外省（市）各类教育机构函授站（教学点、远程教育中心等）的考生参加本次考试。未进行登记备案的外省（市）考生一律不得参加本次考试。

（三）有关考试纪律、考场管理和违纪行为处理，将严格按照《国家教育考试违规处理办法》（教育部令第33号）执行。并通告应试人员所在单位。凡是处在考试违纪停考期的考生，一律不得报考。

（四）考生可在12月15日登录报名网站查询本次考试成绩。成绩单等相关材料将在12月下旬下发至各高校。

（五）当前，我国新冠肺炎疫情防控工作已从应急状态转为常态化，保障广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康，考生需按照《教育部办公厅 国家卫生健康委办公厅 关于印发<新冠肺炎疫情防控常态化下国家教育考试组考防疫工作指导意见>的通知》（教学厅〔2020〕8号，节选见附件2）要求，考前14天开始做好每日体温测量、记录并进行健康状况监测，体温测量记录以及出现身体异常情况的，要及时报告当地教育行政部门，经相关部门研判，具备条件方可参加考试。考生到达考点必须接受体温测量，体温低于37.3C方可进入。考试期间需听从考点工作人员指挥，确保考试安全顺利进行。