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如何减少贫困问题对青少年发展的影响？广东这么做

2020-08-27 08:48 来源：南方网
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　　认识到古人描绘的奇珍异兽、体验着数学的魅力、意识到保护环境的重要性……近日，华南师范大学云支教团队“在云端”为云浮市罗定第一小学的学生们上了为期7天的课程。课程涵盖了语文、数学、英语等重要科目，同时设置了物理计算机等学科的知识，帮助培养学生的科学思维。这是广东“两帮两促”行动的具体举措之一。

　　如何减少贫困问题对青少年发展的负面影响，不让孩子输在起跑线上？为切实助力脱贫攻坚与乡村振兴，团广东省委联合多部门发起新时代广东乡村青少年健康成长“两帮两促”行动（以下简称“两帮两促”行动）。各级团委通过细致摸查，目前已掌握4217名贫困青少年的学业、就业、体质、心理等状况，累计为“两帮两促”行动投入资金1413万元，有针对性地开展各项帮扶工作，取得显著成效。

　　发动近5000名志愿者帮扶贫困青少年

　　华南师范大学“云支教”团队自5月20日发布招募通知以来，共吸引887名志愿者报名参加，其中包括174名研究生志愿者。根据茂名化州、高州、云浮罗定三地的实际需求，学校最终确定为647名中小学生提供一对一、多对一学业帮扶。

　　乡村的贫困生是“青年云支教”团队帮扶的重要目标群体之一。“当我遇见不会的题目，我就会去找他们帮忙，很高兴能够得到志愿者老师们的帮助！”湛江市爱周中心高二10班的贫困生窦郑英在信中写道。在青年志愿者的帮助下，她逐渐掌握不同学科的学习方法，慢慢提高了学习信心。

　　据悉，“青年云支教”项目首批共组织华南师范大学、深圳大学、广东第二师范学院等10所高校近5000名优秀大学生志愿者对接3083名相对贫困青少年学生、对接5家社会教育机构定向培优263名毕业班阶段的相对贫困青少年学生，为其提供“一对一”“多对一”学业辅导。

　　助力1929名贫困青年实现就业

　　“虽然我为了顺利就业在大学期间非常努力，但找工作还是‘碰壁’了。”广东技术师范学院测控技术与仪器专业2020应届毕业生陈同学说。她来自湛江一个农村贫困家庭。

　　实践经历丰富的她，从2019年10月开始海投，却很少得到企业的回应。疫情发生后，简历更是“石沉大海”，她逐渐感到焦虑不安。

　　“经朋友推荐，我在公众号上发现了‘展翅计划’战‘疫’行动在线招聘会，抱着试试的心态，我做了相关的测试，明确了自己的求职方向，并向系统推荐的几个单位的知识产权工程师岗位投递了简历。”陈同学说。她很快收到投递的6家单位的在线笔试通知，经过一家企业的在线笔试和面试，顺利入职，成为一名知识产权工程师。

　　据了解，“两帮两促”行动启动以来，深化推进“易学堂”广东大学生职考在线培训平台，现共上线9大专题26项在线学习课程，167名贫困青年学生参与在线学习。积极策划“展翅计划”5场省级扶贫专场空中双选会，共吸引2527家企业累计发布1.4万个岗位，1929名贫困青年通过活动获得就业。

　　此外，“两帮两促”行动还积极助力“南粤家政”“粤菜师傅”“广东技工”三项工程，首期开设家政师、家电工程师及家庭服务师等方向技能培训班，全年计划培养540人。

　　为437名相对贫困青少年体检建档

　　7月31日，共青团汕头市委员会、广东省第二人民医院联合在濠江区人民医院启动“两帮两促”汕头市乡村青少年健康直通车体质健康促进行动。自此，来自省第二人民医院的心血管外科、风湿免疫科、眼科、呼吸与危重症医学科等四大科室的专家走进汕头市各县区，开展巡回义诊。

　　今年以来，团省委结合新时代广东乡村青少年健康成长“两帮两促”行动，会同对口帮扶地市，组织医疗机构志愿服务队为相对贫困村群众开展义诊巡诊、公共卫生知识宣讲等服务。

　　据了解，目前团省委已分批次组织省人民医院等9家省级医疗机构围绕脊柱侧弯、先天性心脏病、唇腭裂、视力障碍及口腔问题等特定疾病，为相对贫困青少年提供筛查和有针对性的救治，已为7个地市437名相对贫困青少年开展体检、建立健康档案。同时，还组织中山大学附属肿瘤医院鼻咽科等国家、省级“青年文明号”集体，为首期12名患有重大疾病的相对贫困青少年提供“一对一”长期结对跟踪帮扶。

　　对逾4200名贫困青少年进行心理健康筛查

　　“孩子总说有人在监视他。”“老师，我不知道该怎么办了。”……疫情发生以来，孩子、家长多了不少相处的时光，虽然是一件好事，但也引发了一些矛盾。

　　“只要觉得心里难受，都可以来找我们倾诉。”尽管已是午饭时间，资深心理咨询师邹永玲依然在12355接线室里忙碌不停。

　　每当有电话响起，她总会第一时间接起，平静而耐心地安抚对方，并为对方解决心理问题提出专业的建议。

　　据了解，12355平台平均每天都会接到100通来电，500-600个线上咨询，而像邹永玲这样的心理咨询师，还有200多名。不少来电咨询的学生，都能在与咨询师沟通的过程中，逐渐解开心结。

　　通过委托第三方机构，团省委完成对4200多名相对贫困青少年学生进行专业心理健康筛查，针对筛查结果组织省市“12355”心理咨询师“一对一”结对，并联合相关单位推出专题节目《复学后的心理调适与复位》、原创微纪录片《心理咨询师》，在B站投放“心理健康——复学后心理压力疏导”节目，吸引超5000名青少年观看。

　　此外，团省委还积极组织专业心理咨询师心理健康宣教团队，深入乡村学校开展41场心理防护宣讲。启动“手拉手”关爱活动，组织142所省红领巾示范校与107所被帮扶地市的相对贫困村小学或基础条件较差的乡村小学组成“一对一”结对。开展乡村学子成长陪伴行动“蓝信封”项目，在清远、梅州等6个地市筛选出50所贫困户子女较集中的乡镇中小学开展心理健康服务项目。招募选派100名山区计划“一校一社工”专项志愿者，围绕未成年人身心健康、潜能发展和预防青少年违法犯罪等领域创新开展学校社会工作。

　　团广东省委以相对贫困青少年的发展需求为导向，从认知、情感和行动支持三个维度出发，着力打造“学业帮助、就业帮助、体质健康促进、心理健康促进”四位一体的“两帮两促”品牌和社会支持服务体系，弥补贫困家庭在社会支持方面的不足，促进相对贫困青少年健康成长与积极发展。

　　【南方日报记者】陈理

编辑： 罗予岐

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