根据国家教育部和省教育厅有关要求，该校继续严格做好新冠肺炎疫情防控工作，做到学校开学和防疫“两不误”，学生学习和健康“双保险”。

8月23日，广东医科大学今年秋季学期首批学生返校。根据国家教育部和省教育厅有关要求，该校继续严格做好新冠肺炎疫情防控工作，做到学校开学和防疫“两不误”，学生学习和健康“双保险”。

除了精准安排学生分批返校时间、推送返校注意事项和各种暖心提示、升级校园学习生活设施等，学校还将通过进一步加强校园安全与卫生管理、师生健康监测与报告、配备充足防控物资、完善突发事件应急机制等措施，确保校园平安、师生健康和事业发展。

分批错峰返校、“证”“码”缺一不可

本学期，广东医科大学非2020级学生于8月23日、24日、25日分三批错峰返校。学生抵校消毒后走专门的学生通道办理报到手续，在返校接待处接受体温检测并出示身份证、学生证、健康码，提交健康卡等，体温及“证”“码”“卡”均通过审核后方能正式回校。

笔者看到，现场架设帐篷，全场防晒防雨。现场要求人与人之间保持至少1米的距离。报到的学生须佩戴口罩，工作人员全程全身防护。现场设有临时观察点，医务人员全程驻点，以备疑似、突发情况出现。为减少进出校园的人车流量，学校还严格执行的进校审批制度。

测温凭证入宿、原则上不能出校

“学校规范流程，都是为了大家安全，这样返校我们觉得安心，也很愿意配合。”2017级口腔医学专业学生到达第二临床医学院学生宿舍，经一楼测量体温后，凭学生证进入宿舍。

笔者留意到，学校每栋宿舍出入口张贴温馨提示，提醒各类注意事项。每栋宿舍专门设有免洗消毒液等防疫用品以及独立观察区等。学校充分考虑到校园生活的实际需求，实行人性化管理。物流经审批后可以进校园。学生原则上不出校园。

就餐方面，该校也做了充分的准备和防疫措施。学生食堂采取错峰就餐形式，每餐营业时程延长一个小时。目前学校各个食堂所有窗口已经全面开放，同学们既可打包又可按规就坐堂食。学校教学楼已经全面消毒，座椅整齐、地面干净。教学楼入口地面醒目标注距离提醒。

领导师生站岗、迎接学生返校

为做好学生返校工作，校领导与相关职能部门、各学院负责人悉数化身“接待员”，迎接学生返校。还有不少学生提前返校主动报名成为学生志愿者，在学生返校接待点负责消杀、量体温等工作。身穿密封防护服的志愿者在高温天气下很快就汗流浃背，不少志愿者认为，报名参加志愿服务时就知道任务不会那么简单，但是这些事情总得有人去做，能为同学们服务，助力疫情防控，累一点不算什么。

“希望学生们调整好身心状态，做好各项学习的准备，圆满完成各项学习任务，不负青春韶华。”学校党委常委、副校长曾志嵘表示，为了学生平安、健康、快乐地返回校园，开启正常的校园生活，学校按照新冠肺炎疫情常态化防控的要求和规定，全力做好疫情防控工作。

南方日报记者 杜玮淦 通讯员 冯锦山 王丽君