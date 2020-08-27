北师港浸大2200余名学子顺利返校！

8月21日至23日，北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院部分2018级和2019级学子分批返回阔别已久的校园，并开始了全人教育系列课程的补课。

8月21日至23日，北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（中文简称：北师港浸大，英文简称：UIC）部分2018级和2019级学子分批返回阔别已久的校园，并开始了全人教育系列课程的补课。暂停近八个月的校园生活，重启！

UIC，我们回来啦！

“在回校的校巴上我坐在第一排，很激动地看着离学校越来越近。路上还看见了新修好的体育公园，好期待能早日体验！入校流程安全又便利，还有防疫健康包，好感动。”2019级应用经济学专业的王子璇21日从家乡吉林回到了熟悉的校园。

本次共有2200余名同学返校，为使同学们平安顺利返回校园，学校建立了完备的安全防范体系。返校学生在现场工作人员的指引下，通过核验健康码、测量体温、出示一周内的核酸检测报告，并签署承诺书后方可入校。

为减少学生返校途中与外界人群的接触，学校安排校巴到唐家湾城轨站接送学生和运送行李。学校还按时消毒宿舍区域，规范食堂就餐，学生补课期间校园将进行全封闭式管理，以确保师生健康安全和正常教学及生活秩序。

“原本以为那么久没回宿舍，会有发霉潮湿的情况，甚至都做好心理准备要大扫除了，但惊讶的是宿舍还和我们离开时一样，还是那个熟悉的小窝。我和舍友都特别开心！”王子璇说。为了保持宿舍的整洁，宿管阿姨们定期为宿舍消毒、开空调除湿等，还在公共区域设置了晾晒区，方便回校的同学晾晒被褥衣服。

返校第一课，你“动起来”了吗？

24日，同学们迎来返校第一课——全人教育各模块的课程，包括体育文化、体验拓展、情绪智能、艺术体验等。疫情期间UIC师生以网课形式继续学习计划，但全人教育部分体验式学习课程无法通过网课展开，便集中在8月24日至9月18日补课，让同学们“宅家”数月后，再次“动起来”。

“在体育公园运动的感觉太棒了！”2019级媒体与传播专业的韩知言在全人教育体育文化课程里选修的是网球课，在家宅了几个月，重新和同学们一起运动的感觉如何呢？知言说：“这是我第一次在体育公园上课，公园设计得很好看，各种设施也很齐全。一直对网球感兴趣，现在终于有机会学习了，疫情期间我很少进行户外运动，今天第一节课老师会适当引导大家循序渐进地热身和运动，下课后虽然有点累但还是觉得活力满满！”

课程重启，老师们也严格落实疫情防控措施，实施一人一桌、间隔入座的方式安排课堂座位。在进行实践活动时也需保持安全距离，保障同学们的健康安全。

2018级财务学专业的林亲泓终于摸到了她向往已久的古琴，网课时只能隔着屏幕学习理论知识，如今终于可以上手练习，第一堂课她上得格外认真。亲泓说：“选修古琴课的原因是因为我很喜欢音乐，今天第一次实操练琴感觉很开心。我打算先把基本功练扎实，把最基础的散音、泛音、按音练好，能够熟练读谱，这样即便课程结束，也能自学弹喜欢的曲子。”

从草长莺飞的春天到烈日炎炎的夏日，经过漫长的等待，莘莘学子终于重返校园。让我们一起期盼新的学期，踏上新的征途！

【南方日报记者】姚瑶

【通讯员】廖秋娴