“融合梦想家”残障人才培训班首批学员顺利结业，即将上岗

当天上午，“融合梦想家——残障青年就业培养计划”第一期培训班在广东岭南现代技师学院举行结业典礼，12位残障学员通过电商培训取得阿里巴巴行业认证证书，并获得了欧莱雅中国电商运营中心的录用通知书。

2020年8月25日是我国第四个残疾预防日。当天上午，“融合梦想家——残障青年就业培养计划”第一期培训班在广东岭南现代技师学院举行结业典礼，12位残障学员通过电商培训取得阿里巴巴行业认证证书，并获得了欧莱雅中国电商运营中心的录用通知书。

广州市残疾人联合会一级调研员陆洁，国际劳工组织全球商业和残障网络中国分支秘书长、融易咨询创始人周海滨，广州岭南教育集团联合创始人贺惠山，广东岭南现代技师学院校长黄克明，广东省岭南教育慈善基金会执行秘书长廖雪红及欧莱雅中国电商运营中心领导等参加了本次典礼。

首批12名残障学员获得offer

“融合梦想家——残障青年就业培养计划”今年8月由融易咨询、欧莱雅中国电商运营中心公司共同推出，广东省岭南教育慈善基金会、广东岭南现代技师学院协力支持，为残障青年们提供电商客服专业化培训，形成“技能学习+就业支持”的有机结合。

广东岭南现代技师学院校长黄克明介绍，培训班围绕职业认知和专业学习等内容，通过线上网课与线下教学相结合的模式进行教学，首批12名学员表现优异，全体顺利通过阿里巴巴认证考试，同时获得了欧莱雅中国电商运营中心的录用通知书。

欧莱雅中国电商运营中心方面也透露，残障学员们入职之后，欧莱雅中国电商运营中心还将通过完备的人才发展计划、导师指导等多方资源，帮助他们更好地适应工作，融入新环境。

残障学员：“我们每个人都是宝藏”

在结业典礼上，这12名“融合梦想家”手捧证书，脸上洋溢着学有所成的喜悦、对未来岗位的憧憬。

“通过专业学习，我们每个人都能在自己的岗位上找到属于自己的价值”，残障学员代表李素明自信地说：“我们每个人都是一座宝藏，等待着我们自己和身边的人去挖掘。”她特别感谢岭南现代技师学院老师的耐心教导，残障学员们实现就业，离不开良好的学习平台的“保驾护航”。

据了解，岭南教育集团一直致力于利用自身优质资源推动残疾人就业。2019年，国内首个“心智障碍青少年全日制高级职业技能培训班”开办，今年进一步整合资源，开设市场营销专业高技、中技层次特色教育培训班，让心智障碍青少年有机会获得学历，更好实现就业。此次在多方协力之下，开设“融合梦想家”残障人才电商培训班，则又是一次新的探索。

“政企校社”揭牌残障人才培训基地

岭南教育集团联合创始人贺惠山表示，“融合梦想家”通过残健融合、“政企校社”资源融合、社会各界爱心融合，帮助残障孩子、残障家庭实现梦想，也推动了社会和谐梦想的实现。融易咨询代表周海滨表示，岭南教育集团结合自身资源提供平台，欧莱雅集团等企业积极履行社会责任，残联提供指导与支持，几方合力共同搭建社会支持系统，未来可期。

最后，嘉宾代表共同为“融易-欧莱雅-岭南残障人才培训基地”揭牌，“政、企、校、社”未来将继续携手推动残疾人职业教育，帮助残疾人实现高层次教育、高质量就业，更好融入社会，拥抱美好的明天。